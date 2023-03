Manifestacja w Kiszyniowie. "To nieudana próba ze strony Rosji zdestabilizowania sytuacji"

W Kiszyniowie, stolicy Mołdawii, odbyła się w niedzielę kilkutysięczna manifestacja zwolenników prorosyjskiej partii Sor. Przed budynkiem parlamentu doszło do starć z policją - poinformował szef policji Viorel Cernauteanu. Tego samego dnia służby w związku z demonstracją zatrzymały ponad setkę osób.

Mołdawski portal NewsMaker podał, że protestujący przyjęli rezolucję, z którą weszli do gmachu rządu, gdzie została oficjalnie zarejestrowana.

Demonstrujący żądali od władz, by pokryły rosnące rachunki za usługi komunalne. Jednocześnie domagali się ustąpienia obecnych władz i rozpisania przedterminowych wyborów prezydenckich i parlamentarnych.

Do starć doszło przed parlamentem. Organizatorzy protestu chcieli przejść na główny plac, ale policja zablokowała drogę kordonem i pojazdami policyjnymi - podał portal Point.

Andrei Spinu, szef kancelarii prezydent Mai Sandu powiedział, że demonstracja była nieudaną próbą destabilizacji w kraju. - To, co odbyło się dzisiaj w centrum stolicy nie było protestem. Trzeba powiedzieć otwarcie, że była to nieudana próba ze strony Rosji zdestabilizowania sytuacji w Mołdawii - oświadczył urzędnik. Jego wypowiedź przekazała niezależna rosyjska "Nowaja Gazieta. Jewropa".