Polak zaginął na Maderze. Trwają poszukiwania

Portugalskie służby od poniedziałku prowadzą zakrojone na szeroką skalę poszukiwania 31-letniego Polaka. Pochodzący z Poznania turysta zaginął w niedzielne popołudnie w północnej części atlantyckiej wyspy. Jak sprecyzowała policja, zaginął na szlaku prowadzącym z Levada dos Tornos. Kierował się samotnie w rejon Pico Ruivo, najwyższego szczytu Madery o wysokości 1862 m n.p.m. w centralnej części wyspy.

Poszukiwania Polaka na Maderze

- Aktualnie poszukiwania zaginionego prowadzi pięć formacji portugalskich służb bezpieczeństwa, w tym funkcjonariusze tzw. policji leśnej - powiedział w rozmowie z PAP konsul RP w Lizbonie Rafał Budyta. Polscy dyplomaci pozostają w stałym kontakcie ze służbami policyjnymi Portugalii, które przeszukują lasy w wysokich partiach gór, w których przed zaginięciem przebywał Polak. Podczas akcji poszukiwawczej używane są m.in. drony.

Według lokalnych mediów bliscy zaginionego zgromadzili środki na uruchomienie poszukiwań przez wyspecjalizowaną ekipę, która odnalazła już podczas rozmaitych akcji na terenie Portugalii 35 osób.

Portugalscy komentatorzy odnotowują, że równolegle trwają poszukiwania obywatelki Niemiec, która zaginęła w minioną niedzielę w południowo-wschodniej części Madery. Według telewizji RTP Madeira w obu przypadkach poszukiwania prowadzone są zarówno na szlakach turystycznych, jak również w trudno dostępnych miejscach portugalskiej wyspy.

Zaginięcia turystów na Maderze

Jak przypomniał portal Noticias ao Minuto, w ostatnich latach dochodziło do częstych zaginięć młodych turystów, szczególnie podczas przemierzania porośniętych lasami wyższych partii maderskich gór. M.in. trzech turystów zaginęło w tajemniczych okolicznościach w latach 2020-2021 podczas samotnych wędrówek w górskich lasach. Wśród nich był polski turysta, który zaginął w lipcu 2021 roku podczas samotnej wędrówki.