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Świat

Niezidentyfikowany obiekt naruszył przestrzeń powietrzną Łotwy. Reakcja armii

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Granica Białorusi z Łotwą
Zgłoszenie o dronie z Białorusi. NATO poderwało samoloty
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Radowitz / Shutterstock
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W niedzielę doszło do naruszenia przestrzeni powietrznej Łotwy - poinformowała armia tego kraju. W związku z incydentem wystrzelono dron przechwytujący.

Armia zaapelowała w niedzielę wieczorem do mieszkańców o pozostanie w domach ze względu na możliwe zagrożenie.

"Informujemy, że w przestrzeni powietrznej występuje zagrożenie, (...) jeśli zauważycie nisko lecący lub podejrzany obiekt, nie zbliżajcie się do niego" - przekazało wojsko w komunikacie opublikowanym na platformie X.

Ostrzeżenie zostało wydane po godzinie 18 i odwołane około 30 minut później, kiedy armia poinformowała, że niezidentyfikowany obiekt opuścił przestrzeń powietrzną Łotwy, a zagrożenie minęło.

Jak wyjaśniono w kolejnym komunikacie, w wyniku incydentu aktywowano dron przechwytujący, który następnie uległ samozniszczeniu, aby "zapobiec ewentualnemu ryzyku naruszenia granicy państwowej".

Incydenty z dronami w krajach bałtyckich

Przestrzeń powietrzna Łotwy została naruszona w pobliżu granic z Białorusią i Rosją - zauważa agencja Reuters i zwraca uwagę na coraz częstsze incydenty w przestrzeni powietrznej Finlandii, Estonii, Łotwy i Litwy, gdzie wlatują przypadkowo również ukraińskie drony, atakujące rosyjskie porty naftowe nad Morzem Bałtyckim.

Kijów twierdzi, że niektóre z ukraińskich dronów zostały sprowadzone z kursu przez rosyjskie zakłócenia sygnału - podkreśla agencja.

Źródło: PAP, Reuters
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Tagi:
ŁotwaNATOEuropa
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