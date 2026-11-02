Niezidentyfikowany obiekt naruszył przestrzeń powietrzną Łotwy. Reakcja armii
Armia zaapelowała w niedzielę wieczorem do mieszkańców o pozostanie w domach ze względu na możliwe zagrożenie.
"Informujemy, że w przestrzeni powietrznej występuje zagrożenie, (...) jeśli zauważycie nisko lecący lub podejrzany obiekt, nie zbliżajcie się do niego" - przekazało wojsko w komunikacie opublikowanym na platformie X.
Ostrzeżenie zostało wydane po godzinie 18 i odwołane około 30 minut później, kiedy armia poinformowała, że niezidentyfikowany obiekt opuścił przestrzeń powietrzną Łotwy, a zagrożenie minęło.
Jak wyjaśniono w kolejnym komunikacie, w wyniku incydentu aktywowano dron przechwytujący, który następnie uległ samozniszczeniu, aby "zapobiec ewentualnemu ryzyku naruszenia granicy państwowej".
Incydenty z dronami w krajach bałtyckich
Przestrzeń powietrzna Łotwy została naruszona w pobliżu granic z Białorusią i Rosją - zauważa agencja Reuters i zwraca uwagę na coraz częstsze incydenty w przestrzeni powietrznej Finlandii, Estonii, Łotwy i Litwy, gdzie wlatują przypadkowo również ukraińskie drony, atakujące rosyjskie porty naftowe nad Morzem Bałtyckim.
Kijów twierdzi, że niektóre z ukraińskich dronów zostały sprowadzone z kursu przez rosyjskie zakłócenia sygnału - podkreśla agencja.