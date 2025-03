USA i Panama przeprowadzą wspólne manewry

Ambasada USA w Panamie poinformowała, że od 24 marca do tego kraju przybędą trzy amerykańskie helikoptery i dwa samoloty transportowe, aby wziąć udział w programach pomocy humanitarnej w odległych rejonach kraju i przeprowadzą wspólne ćwiczenia dotyczące kwestii bezpieczeństwa.

Niewielka reprezentacja lotnictwa USA - trzy śmigłowce Black-Hawk i dwa samoloty C-17 Globmaster przystosowane do niesienia pomocy medycznej ludności cywilnej - weźmie w przyszłym tygodniu udział we wspólnych manewrach organizowanych przez rząd USA wspólnie z rządem Panamy.

Spór o kanał panamski

Prezydent Trump twierdził, że Kanał Panamski jest kontrolowany przez Chiny, a Stany Zjednoczone, które zbudowały go w początkach ubiegłego stulecia i administrowały nim przez ponad 80 lat – aż do jego przejęcia przez państwo panamskie 21 grudnia 1999 roku - zamierzają go odzyskać.