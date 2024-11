Oskarżany o makabryczne czyny. Prince Johnson nie żyje

Zmarł senator, były watażka z czasów dwóch wojen domowych w Liberii, 72-letni Prince Johnson - poinformował w czwartek zarząd szpitala Hope For Women w Paynesville pod Monrovią w centrum Liberii. Śmierć potwierdził rzecznik rodziny Johnsona Wilfred Bangura.

W Liberii natychmiast pojawiły się podejrzenia, że śmierć nie była przypadkowa. W kraju trwają właśnie prace nad powołaniem trybunału, mającego po wielu latach bezkarności osądzić zbrodniarzy wojennych, a Johnson jako jeden z głównych kandydatów do zajęcia ławy oskarżonych był nie tylko przeciwny jego powołaniu, ale również wielokrotnie odgrażał się, że taki sąd może wywołać kolejną wojnę domową.

Wojna domowa w Liberii

W wojnach, które pochłonęły życie co najmniej 250 tysięcy osób i zniszczyły kraj w latach 1989-2003, Johnson odegrał decydującą rolę. Był sprzymierzeńcem skazanego na 50 lat więzienia zbrodniarza Charlesa Taylora z Narodowego Frontu Patriotycznego Liberii (NPFL), gdy ten wszczął pierwszą wojnę domową, obalając prezydenta Samuela Doe.

Po zakończeniu działań wojennych Johnson był wybierany do senatu w wyborach w latach 2005, 2014 i 2023. Hrabstwo Nimba traktował jak swoje udzielne księstwo. Był dwukrotnie kandydatem na urząd prezydenta Liberii i jednym z najbogatszych ludzi w kraju.

Unikanie odpowiedzialności za zbrodnie

- Idź i złap Johnsona, nie będziesz w stanie nawet się do mnie zbliżyć - chełpił się publicznie w Monrovii. - Opór, jaki napotkacie ze strony młodych chłopaków, będzie niekontrolowany i nie do opanowania - groził.

Johnson odgrażał się, że zmobilizuje młodych mężczyzn z hrabstwa Nimba, aby chwycili za broń i dołączyli do niego w lasach, aby stawić opór sądowi, gdyby miał zostać wezwany przed jego oblicze. Ostatecznie podpisał się pod ustawą powołującą trybunał, ale publicznie deklarował, że nigdy nie zostanie on powołany do życia.