Eksplozje pagerów w całym Libanie. Nowe informacje

Libańska organizacja zbrojna Hezbollah obwiniła Izrael o wywołanie skoordynowanej eksplozji pagerów na terenie Libanu. We wtorek wybuchła masa takich urządzeń, zginęło co najmniej dziewięć osób, a ponad 2800 zostało rannych. Wśród ofiar są członkowie Hezbollahu. Fizyczne ataki na sprzęt elektroniczny są bardzo rzadkie, wymagają dużych zasobów i przygotowania - podaje brytyjski nadawca BBC, powołując się na ekspertów.

Na przestrzeni około 40 minut głównie w rejonach Libanu uważanych za bastiony Hezbollahu - w dolinie Bekaa, na przedmieściach Bejrutu i na południu kraju - doszło do serii eksplozji pagerów - podała agencja AP. Wśród poszkodowanych znajduje się też ambasador Iranu w Libanie, Mojtaba Amani - dodała agencja Mehr. W Syrii , gdzie również doszło do wybuchów, rannych zostało 14 osób.

Jak podał portal I24, eksplodującym modelem okazał się produkowany na Tajwanie Gold Apollo AR-924. Choć wiele kwestii jest nadal niejasnych - podkreślił portal - to umieszczane na kanałach społecznościowych filmy pokazujące momenty wybuchu pagerów "wydają się wskazywać na inny charakter niż eksplozje zdarzające się w przypadku przegrzanych baterii. Otwarte pozostaje pytanie, co dokładnie się wydarzyło i na jakim etapie mogło dojść do ingerencji w pagery: podczas produkcji, transportu czy przechowywania urządzeń".