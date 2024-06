Wyznanie po śmierci: byłem gejem przez całe moje życie

"New York Post", który skontaktował się z bliskimi zmarłego, napisał że mężczyzna zmarł na nowotwór, a swoje ciało przekazał do badań w Albany Medical College. Dopiero po nich zostanie skremowany i spocznie obok swojego partnera.

Znaczące wyznanie w Miesiącu Dumy

Pod nekrologiem i wspomnieniem pokazało się wiele komentarzy, nie tylko z USA . "Jest Pan inspiracją dla tysięcy innych, którzy teraz mogą znaleźć odwagę, by w końcu wyjść i żyć swoim prawdziwym życiem. A każdy, kto to zrobi, jest Panu winien podziękowanie. Wszyscy powinniśmy też podziękować za Pana służbę dla naszego kraju" - czytamy w jednym z nich.

- Był wspaniałym człowiekiem i bardzo mi przykro, że musiał ukrywać to, kim jest - mówiła w "Good Morning America" jego siostrzenica Linda Sargent. To ona namawiała go jeszcze za życia, by wyjawił światu, że jest gejem. Jak mówiła, choć wujek Ed był blisko z rodziną, nie rozmawiano o jego orientacji. Popularność nekrologu wujka w sieci odbiera, jako hołd dla niego i tego, co zrobił. - Mam nadzieję, że spoczywa w spokoju - mówiła w ABC.