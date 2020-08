Kto zyskał na zatrzymaniu Rosjan na Białorusi? Trzy scenariusze

Wzmocnienie narracji o zewnętrznym zagrożeniu, prowokacja strony rosyjskiej, "ustawka" między Mińskiem i Moskwą na użytek przedwyborczego zamieszania na Białorusi. Analitycy i komentatorzy wskazują możliwe powody zamieszania związanego z zatrzymaniem 33 osób, które mają należeć do tak zwanej grupy Wagnera.

"Poważna wojna dyplomatyczna"

Wybory na Białorusi odbędą się już za tydzień. O tym, że jest to rozgrywka głównie na użytek wewnętrzny, świadczy, zdaniem analityków, dość łagodny ton dyskusji pomiędzy Mińskiem i Moskwą. - Chociaż sytuacja mogłaby potencjalnie wywołać "poważną wojnę dyplomatyczną" – jak ocenia Kłaskouski.

- Łukaszenka demonstruje zaskakującą łagodność – ocenił ekspert, nawiązując do sobotniego wystąpienia prezydenta Białorusi, który zasugerował, że Mińsk jest gotów do współpracy z Moskwą w tej sprawie .

- Taka retoryka może świadczyć o tym, że w historii z wagnerowcami, jeśli to w ogóle byli wagnerowcy, jest gotowość do negocjacji z Kremlem i wyciszenia sprawy – uważa Kłaskouski.

Skąd się wzięli wagnerowcy?

Wśród dominujących scenariuszy, analizowanych przez ekspertów, jest ten promowany przez oficjalną propagandę – prowokacja strony rosyjskiej, a także wykorzystanie przez Białorusinów do własnej rozgrywki bojowników znajdujących się na terytorium ich kraju w związku z innymi planami (np. przerzut do Syrii czy Sudanu). Taką interpretację zdawali się podsuwać Rosjanie, przekonując, że mężczyźni byli na Białorusi przejazdem i udawali się do Turcji, lecz spóźnili się na samolot.