Księżna Kate "zauważalnie" nieobecna na ważnej uroczystości państwowej

Księżna Kate we wtorek nie pojawiła się na corocznym przyjęciu Korpusu Dyplomatycznego w Pałacu Buckingham - informują brytyjskie media. Jak podkreślają, to jedna z najważniejszych uroczystości państwowych w roku, na której zwykle była obecna u boku księcia Williama.

Księżna Kate nieobecna

Rodzinę królewską reprezentował również książę William, ale na uroczystości zabrakło księżnej Kate , "która zwykle jest regularnym uczestnikiem takich wydarzeń u jego boku", stwierdza "The Independent". Podobnie brak księżnej ocenił portal stacji Sky News, pisząc, że "zauważalna była nieobecność księżnej Kate we wtorek na ważnej uroczystości państwowej w Pałacu Buckingham, pomimo wcześniejszej zapowiedzi jej powrotu do obowiązków rodziny królewskiej".

Nieobecność księżnej nie została skomentowana przez Pałac Buckingham. Kate obecnie stopniowo powraca do pełnienia obowiązków publicznych po zakończeniu terapii nowotworowej. Księżna Walii we wrześniu poinformowała, że zakończyła chemioterapię, ale jej droga do pełnego wyzdrowienia będzie długa. Sky News zauważa, że jej obecności we wtorek wielu oczekiwało z tego powodu, że 9 listopada wzięła udział w Festiwalu Pamięci w londyńskim Royal Albert Hall.