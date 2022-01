Oskarżenia o wykorzystanie seksualne nieletniej, pytania o pot księcia Andrzeja. Jest wniosek do sądu

Prawnicy Amerykanki Virginii Giuffre, która twierdzi, że została wykorzystana seksualnie przez brytyjskiego księcia Andrzeja, domagają się, by przedstawił sądowi dokumenty medyczne poświadczające, że nie mógł się pocić. W wywiadzie sprzed dwóch lat syn królowej Elżbiety powiedział, że cierpi na takie schorzenie. Podważył tym samym zeznania Giuffre, która mówiła, że przed stosunkiem z nią książę obficie się pocił.

Virginia Giuffre, która była stroną skarżącą w procesie multimilionera Jeffreya Epsteina oskarżanego o przestępstwa seksualne, w tym stręczycielstwo, złożyła w sierpniu pozew przeciw synowi królowej Elżbiety II - księciu Andrzejowi. Amerykanka zarzuca mu, że wykorzystał ją seksualnie, kiedy miała 17 lat. Według niej wiedział, że była wówczas nieletnia. Miało do tego dojść w Londynie, Nowym Jorku i na prywatnej wyspie Jeffreya Epsteina w grupie Wysp Dziewiczych Stanów Zjednoczonych. W swoich zeznaniach Amerykanka relacjonowała, że książę obficie pocił się przed tym, jak doszło między nimi do stosunku.

Książę podważa zeznania Amerykanki

Książę Andrzej zdecydowanie zaprzeczył zarzutom kobiety. W kontrowersyjnym wywiadzie dla BBC z 2019 roku syn brytyjskiej monarchini powiedział między innymi, że nie pamięta, by kiedykolwiek spotkał Giuffre, mimo szeroko rozpowszechnionego zdjęcia pokazującego go w jej towarzystwie. Twierdził też, że był w pizzerii z córką w tym dniu w 2001 roku, kiedy - jak utrzymuje Amerykanka - miało dojść do kontaktu seksualnego między księciem Andrzejem a Virginią Giuffre w Londynie. W rozmowie z BBC syn królowej Elżbiety II powiedział również, że przez wiele lat nie mógł się pocić.