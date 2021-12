Świąteczne orędzie królowej Elżbiety II

Królowa Elżbieta II w świątecznym orędziu wspomniała Filipa, z którym przeżyła 73 lata. W tym roku przemówienie miało bardziej osobisty charakter niż zazwyczaj. Męża nazwała swoją "siłą i opoką". - Ten psotny, dociekliwy błysk był tak samo jasny na końcu, jak wtedy, gdy pierwszy raz go zobaczyłam - powiedziała. Książę zmarł w czerwcu tego roku.

Królowa wspomina księcia Filipa

95-letnia monarchini w przemówieniu przyznała, że ​​chociaż Boże Narodzenie to dla wielu "czas wielkiego szczęścia", to jednocześnie czas ten "może być trudny dla tych, którzy stracili bliskich".

- Ten psotny, dociekliwy błysk był tak samo jasny na końcu jak wtedy, gdy pierwszy raz go zobaczyłam. Ale oczywiście życie składa się zarówno z ostatecznych rozstań, jak i pierwszych spotkań. I choć ja i moja rodzina tęsknimy za nim, wiem, że chciałby, abyśmy cieszyli się Bożym Narodzeniem. Czuliśmy jego obecność, gdy tak jak wielu na całym świecie przygotowywaliśmy się do Bożego Narodzenia - mówiła królowa, wspominając zdolność księcia "do wyciskania radości z każdej sytuacji".