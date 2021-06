Anglicy nie będą luzować restrykcji. Rośnie liczba zakażeń

Boris Johnson wyjaśniał, że opóźnienie czwartego, ostatniego etapu znoszenia restrykcji pozwoli do tego czasu większej liczbie osób otrzymać drugą dawkę szczepionki, wobec tego rozsądne jest, by poczekać. Jak dodał, do 19 lipca powstanie "bardzo znaczący mur odporności wokół całej populacji". Według rządu, decyzja ta uratuje życie dziesiątkom tysięcy ludzi.

- Możemy po prostu kontynuować przejście do kroku 4 w dniu 21 czerwca, choć istnieje realna możliwość, że wirus wyprzedzi szczepionki i będą tysiące zgonów, których w przeciwnym razie można by uniknąć. Albo możemy dać NHS (publicznej służbie zdrowia – red.) jeszcze kilka kluczowych tygodni, aby te pozostałe szczepionki trafiły w ramiona tych, którzy ich potrzebują. A ponieważ dziś nie mogę powiedzieć, że spełniliśmy wszystkie nasze cztery warunki, aby przejść do kroku 4 w dniu 21 czerwca, uważam, że rozsądnie jest poczekać jeszcze trochę - mówił Johnson podczas konferencji prasowej.

Zmiany w programie szczepień

Johnson poinformował, że czas pomiędzy kolejnymi dawkami szczepionki zostanie skrócony dla osób powyżej 40. roku życia z 12 tygodni do 8 tygodni, a wszystkim osobom w tej grupie wiekowej druga dawka szczepionki ma zostać zaoferowana do 19 lipca. Oznacza to, że do tego czasu dwie trzecie dorosłych otrzyma obie dawki. Natomiast wszystkie osoby powyżej 18. roku życia mają mieć możliwość przyjęcia pierwszej dawki do 19 lipca. Do tej pory rząd zapowiadał, że pierwsza dawka ma być zaoferowana wszystkim dorosłym do końca lipca.