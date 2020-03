"The Sun": królowa Elżbieta opuściła Pałac Buckingham

Brytyjska królowa Elżbieta II i jej mąż, książę Filip w związku z epidemią koronawirusa opuścili w czwartek Pałac Buckingham i przenieśli się na zamek w Windsorze pod Londynem - przekazał brytyjski tabloid "The Sun", powołując się na źródło w Pałacu Buckingham.

Jeśli sytuacja będzie się dalej pogarszać, para królewska przeniesie się do wiejskiej posiadłości Sandringham w hrabstwie Norfolk - donosi brytyjski dziennik.

"Doradcy uważają, że lepiej by była w bezpiecznym miejscu"

"Królowa czuje się dobrze, ale uznano, że najlepiej będzie jeśli się przeniesie. Wiele osób z personelu pałacowego jest trochę spanikowanych z powodu koronawirusa. Przez pałac przepływa nieustający strumień gości, w tym politycy i dygnitarze z całego świata. Do niedawna królowa spotykała tam wielu ludzi. Ale mając na względzie, że jest na kilka tygodni przed 94. urodzinami, doradcy uważają, że lepiej by była w bezpiecznym miejscu" - mówi cytowane przez "The Sun" źródło w Pałacu Buckingham. "Pałac Buckingham jest w centrum Londynu i ma większy personel niż inne posiadłości, więc jest uważany za znacznie bardziej niebezpieczne miejsce. Nie było tam jeszcze żadnych konkretnych zagrożeń ani pozytywnych testów, ale nikt nie chce podejmować ryzyka" - czytamy w dzienniku.