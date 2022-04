Zielone ogrodzenia przed domami w Szanghaju, mieszkańcy oburzeni. "Zoo homo sapiens"

W 25-milionowym Szanghaju od ponad trzech tygodni obowiązuje surowy lockdown. By jeszcze bardziej ograniczyć ruch na ulicach, władze chińskiego miasta zamontowały - bez żadnego wyjaśnienia mieszkańcom - specjalne ogrodzenia zamykające wejścia do niektórych sklepów i mieszkań.

Większość państw świata rozluźniła restrykcje koronawirusowe, ale Chiny obstają przy strategii "zero Covid" i dążą do wyeliminowania wirusa ze społeczeństwa. Władze robią wszystko, by powstrzymać najgorszy do tej pory wzrost zakażeń koronawirusa w Szanghaju. Od ponad trzech tygodni obowiązuje surowy lockdown, a w internecie pojawiły się liczne doniesienia o niedoborach żywności, braku dostępu do pilnie potrzebnych leków i opieki medycznej. Władze cenzurują informacje z miasta i krytykę zamieszczaną w internecie przez sfrustrowanych mieszkańców.