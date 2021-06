Putin zaprasza cudzoziemców na szczepienia do Rosji. "Turystyka szczepionkowa"

- Krajowy przemysł farmaceutyczny jest gotowy do dalszego zwiększania produkcji szczepionek. Nie tylko w pełni zaspokajamy własne potrzeby, ale możemy również zapewnić obcokrajowcom przyjazd do Rosji i zaszczepienie się tutaj – powiedział Władimir Putin w czasie piątkowego wystąpienia na Międzynarodowym Forum Ekonomicznym w Petersburgu.

Prezydent zalecił rządowi przeanalizowanie "wszystkich aspektów tej kwestii". W trakcie tej analizy - mówił Putin - należy uwzględnić wymogi bezpieczeństwa i kontroli sanitarnej tak, by "zorganizować warunki dla obywateli obcych państw, aby mogli szczepić się odpłatnie w Rosji". Cudzoziemcy - jak ogłosił - będą mogli szczepić się szczepionkami rosyjskimi w ramach programów "turystyki szczepionkowej".

Putin: niedopuszczanie rosyjskich szczepionek "motywowane politycznie"

Prezydent Rosji wyraził przekonanie, że niedopuszczanie do stosowania rosyjskich szczepionek przeciw koronawirusowi w innych krajach jest motywowany politycznie.

- Albo nie ma znaczącej pomocy tam, gdzie powinna być, albo, co jest ogólnie absurdalne, są politycznie umotywowane zakazy zakupu sprawdzonych, skutecznych szczepionek, które dowiodły swojej całkowitej niezawodności – stwierdził. Zapewnił, że po szczepieniach rosyjskimi preparatami nie zarejestrowano ani jednego przypadku śmiertelnego.

Putin zaprasza cudzoziemców, by szczepili się w Rosji

DMITRI LOVETSKY/PAP/EPA

Według Putina w obecnej sytuacji wygląda to na "niechęć do ochrony własnych obywateli przed zagrożeniem". - Niestety, jak się w naszym narodzie mówi, nasza koszula jest bliżej ciała. To sprawdza się w walce z zakażeniem koronawirusem na skalę globalną - powiedział.