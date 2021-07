Nawet 100 tysięcy zakażeń dziennie. Szef urzędu kanclerza Niemiec ostrzega i apeluje

Helge Braun, szef Urzędu Kanclerza Federalnego Niemiec, powiedział gazecie "Bild am Sonntag", że tygodniowo liczba przypadków zakażenia koronawirusem wzrasta o 60 procent, choć połowa populacji jest już zaszczepiona. "Gdyby wariant Delta w dalszym ciągu rozprzestrzeniał się w tym tempie - a nie przeciwdziałamy temu bardzo wysokim wskaźnikiem szczepień lub zmianą naszego zachowania - w ciągu zaledwie dziewięciu tygodni mielibyśmy zachorowalność na poziomie 850 na 100 tysięcy osób" - oświadczył.

Dodał, że oznacza to około 100 tysięcy nowych infekcji dziennie, co doprowadziłoby do kwarantanny wielu osób i chaosu w gospodarce.