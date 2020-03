"Mecze przed pustymi trybunami nie są najgorszym, co może się przydarzyć temu krajowi"

- Mecze przed pustymi trybunami nie są tym najgorszym, co może się przydarzyć temu krajowi - zaznaczyła, nawiązując do rozgrywanych bez udziału stadionowej widowni meczów Bundesligi. - 60 procent ludzi będzie miało z tym co najmniej trochę do czynienia - oświadczyła kanclerz Niemiec.