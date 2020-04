Twierdza na wzgórzu, która odcięła się od świata. I koronawirusa

14 marca Zahara de la Sierra odcięła się od świata zewnętrznego, gdy koronawirus zaczął rozprzestrzeniać się w Hiszpanii. Burmistrz miasta, 40-letni Santiago Galvan, postanowił zablokować wszystkie, z wyjątkiem jednego, wjazdy do Zahary.

W Zaharze nie zanotowano jednak ani jednego przypadku COVID-19 wśród 1400 mieszkańców. - Minęły już ponad dwa tygodnie i myślę, że to dobry znak - powiedział Galvan.

Dezynfekcja ulic, placów i samochodów

W punkcie kontrolnym jedynej otwartej drogi prowadzącej do miasta dwóch mężczyzn ubranych w odzież ochronną używaną zwykle do opryskiwania gajów oliwnych myje pojazdy, które chcą wjechać do miasta. - Nie ma samochodu, który przejeżdża przez punkt kontrolny i nie jest dezynfekowany - mówi Galvan.