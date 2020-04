Po sześciu tygodniach w zamknięciu hiszpańskie dzieci wybiegły z domów. Fotografowie czekali

Dzieci, które mają mniej niż 14 lat, od niedzieli mogą wychodzić z domów - zdecydował hiszpański rząd. By powstrzymać rozprzestrzenianie się koronawirusa, spędziły one w zamknięciu sześć tygodni. Teraz w końcu wyszły na zewnątrz, a ich radość uwiecznili fotoreporterzy.

Zgodnie z nowymi przepisami, mogą one wychodzić z domów codziennie w godzinach od 9 rano do 9 wieczorem. Czas przebywania na zewnątrz jest jednak ograniczony do godziny. Dzieci nie mogą też oddalać się od swojego domu o więcej niż kilometr. Mogą jeździć na rowerach, rolkach i deskorolkach. Nadal jednak w związku z epidemią zamknięte są miejskie parki i place zabaw.

A co ze starszymi dziećmi? Minister zdrowia Salvador Illa przypominał, że zgodnie z przepisami mogą one wychodzić z domu, by zrobić zakupy zamiast swoich rodziców. Wiele rodzin jednak nie decyduje się na takie rozwiązanie, by nie narażać nastolatków na zakażenie na przykład w supermarketach, gdzie gromadzi się wiele osób.