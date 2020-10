Czwarty dzień z najwyższym bilansem zakażeń w Czechach

W ciągu jednego dnia w Czechach potwierdzono 8618 zakażeń, o czym poinformowało w sobotę ministerstwo zdrowia tego kraju. Jest to czwarty dzień z rzędu, gdy w Czechach odnotowano najwyższy dobowy bilans nowych zakażeń. W kraju jest 109 374 wszystkich zakażeń oraz 55 tysięcy aktywnych przypadków.

Ministerstwo zdrowia Czech poinformowało w swym sobotnim komunikacie, że od piątku do soboty w Czechach z powodu COVID-19 zmarło 25 osób. Łącznie od początku epidemii w tym kraju zarejestrowano 905 zgonów. Przekazało także informację o 8618 nowych zakażeniach koronawirusem. Jest to najwyższy dobowy wynik od początku epidemii w tym kraju, a zarazem czwarty dzień z najwyższym bilansem infekcji. Do tej pory - jak podały władze - wyzdrowiało 53 173 osób.