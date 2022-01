Surowy lockdown w mieście Terakotowej Armii. Największe ognisko COVID-19 od pierwszej fali pandemii w Chinach

Bilanse notowane w Chinach są znacznie niższe niż w wielu innych krajach, ale chińskie władze stosują zasadę "zero covid" i stanowczo reagują nawet na pojedyncze infekcje, by nie dopuścić do nawrotu pandemii na dużą skalę, zwłaszcza przed lutowymi Igrzyskami Olimpijskimi w Pekinie i obchodami chińskiego Nowego Roku.

Przymusowa kwarantanna w ośrodkach

Część z nich skarżyła się, że kazano im godzinami czekać na autobus. W internecie krążyło zdjęcie staruszka stojącego samotnie w zimną noc w oczekiwaniu na przejazd. Ci, którzy trafili do ośrodków, narzekali na panujące w nich warunki, niedostateczne ogrzewanie i brak jedzenia. "Nie ma tu nic, tylko podstawowe wyposażenie (…) Nikt nie przyszedł sprawdzić, co u nas. Co to za kwarantanna? Przewieźli nas, ponad tysiąc osób, w nocy, a wielu z nas to starcy i dzieci. Nie przygotowali tego dokładnie i tylko niedbale nas tu umieścili" – napisał jeden z mieszkańców, cytowany przez BBC.