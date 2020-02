"Upartego i zuchwałego" lekarza uciszono, gdy próbował ostrzec przed tajemniczym wirusem. Sam padł jego ofiarą

Epidemia wybuchła przed Nowym Rokiem w Wuhanie, stolicy prowincji Hubei w środkowych Chinach. Nowy koronawirus powoduje zapalenie płuc, a objawy choroby to między innymi gorączka i trudności w oddychaniu. Bilans ofiar śmiertelnych - według stanu na wtorek 4 lutego - przekroczył 425 osób, zakażonych jest ponad 20 tysięcy ludzi, głównie w Chinach kontynentalnych. Przypadki zakażeń wykryto także w 25 innych krajach.

"Objęci kwarantanną na oddziale ratunkowym"

34-letni doktor Li Wenliang to okulista z Wuhanu. W grudniu ubiegłego roku do szpitala, w którym pracuje, zaczęli trafiać kolejni pacjenci z objawami zapalenia płuc, przypominającymi te, które wywoływał wirus SARS. Jego epidemia w 2003 roku zabiła w Chinach kilkaset ludzi.

Gdy siedem hospitalizowanych osób zostało objętych kwarantanną, doktor Li postanowił ostrzec swoich kolegów lekarzy. "Objęci kwarantanną na oddziale ratunkowym" - zasygnalizował na grupowym czacie 30 grudnia. W odpowiedzi pojawiły się komentarze o treści: "To przerażające", "Czy SARS powrócił?".

"Po prostu chciałem przypomnieć moim kolegom, by byli ostrożni" - tłumaczył Li w korespondencji ze stacją CNN. Dodał, że zalecił znajomym, by ostrzegli swoich bliskich.

Konwersacja była prywatna, jednak w ciągu kilku godzin screeny przesyłanych między uczestnikami czata wiadomości trafiły do Internetu. Na zdjęciach widniało nazwisko nadawcy ostrzeżenia. "Gdy zobaczyłem je w sieci, zrozumiałem, że wymknęło się to spod mojej kontroli, i że prawdopodobnie zostanę ukarany" - wyznał okulista.

Tego samego dnia, kiedy doktor Li wysłał wiadomość do znajomych, komisja zdrowia w Wuhanie wydała komunikat, informując miejscowe instytucje medyczne o kilku pacjentach z objawami nieznanej choroby. "Żadna organizacja ani osoba nie są uprawnione do ujawniania, bez uprzedniej zgody, jakichkolwiek informacji dotyczących leczenia" - ostrzegano.

Nad ranem ostatniego dnia grudnia miejscowy departament zdrowia zwołał nadzwyczajne spotkanie w sprawie tajemniczej choroby. Doktor Li został wezwany do złożenia wyjaśnień. Miał wytłumaczyć, dlaczego wbrew zakazowi ujawnił poufne informacje osobom trzecim.

"Poważne ostrzeżenie"

Trzy dni później 34-latek został wezwany do komisariatu policji. Tam - jak relacjonował dziennikarzom - miał usłyszeć "poważne ostrzeżenie", że jeśli nadal będzie "uparty i zuchwały" oraz nie zaprzestanie "nielegalnej działalności", to zostanie pociągnięty do odpowiedzialności karnej. Własnoręcznym podpisem musiał potwierdzić, że zrozumiał ostrzeżenie. Jak podaje BBC, był jedną z ośmiu osób, które wówczas policja objęła dochodzeniem z powodu "rozpowszechniania plotek".