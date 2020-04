"Im więcej zachorowań w Afryce, tym większe ryzyko mutacji wirusa. Wtedy choroba powróci na Północ"

O "katastroficznym scenariuszu" w Afryce, kontynencie nieprzygotowanym na walkę z pandemią COVID-19, piszą w czwartek francuskie media. "Wirus rozprzestrzenia się bardzo szybko i uderzy w całą Afrykę" – ostrzega "Le Figaro", powołując się na dane Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

"Nikt nie wie, jak rozwinie się kryzys"

Sytuację w krajach Maghrebu omawia Cyril Garcia na stronie internetowej miesięcznika "Causeur". Podkreśla , że Algieria, Maroko i Tunezja nie mają wystarczających środków technicznych i ludzkich do walki z COVID-19. Bardzo wielu pochodzących stamtąd lekarzy pracuje za granicą, przede wszystkim we Francji, gdzie jest ich prawie 20 tysięcy.

W Maroku brakuje szpitali i bardzo mało jest testów do wykrywania koronawirusa. Zakaz wychodzenia jest jak dotąd przestrzegany, choć grupy islamistów próbowały manifestować przeciw zamknięciu meczetów. "Szybko zostały osadzone na miejscu, gdyż Rabat nie waha się użyć ostrych represji" – pisze publicysta.

Koronawirus dociera do Afryki. "Mój kontynent musi się obudzić"

"Afryka musi stać się priorytetem dla wspólnoty międzynarodowej"

W czwartkowym wydaniu dziennika "Le Figaro" Tanguy Berthemet podkreśla, że "kwarantanna i zamknięcie ludzi w domach niemożliwe są w afrykańskich megametropoliach". A wirus rozprzestrzenia się obecnie bardzo szybko i uderzy w całą Afrykę – twierdzi autor artykułu, powołując się na ostrzeżenia Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

Niektórzy mają nadzieje, że wirus nie zniesie afrykańskich upałów, ale nie ma na to pewnych dowodów. Optymizmem napawa struktura wiekowa tego kontynentu. Średni wiek mieszkańców wynosi około 20 lat, a osoby powyżej 65. roku życia, najbardziej zagrożone chorobą, to tylko 3 proc. ludności Afryki. Jednak przeciwwagą dla tych czynników jest powszechność chorób płucnych, głównie gruźlicy, i epidemii takich jak malaria – czytamy w "Le Figaro".

"Afryka musi stać się absolutnym priorytetem dla wspólnoty międzynarodowej" – pisze Berthemet, cytując raport sekretarza generalnego ONZ Antonia Guterresa, który wzywa do pośpiechu, gdyż "im więcej będzie zachorowań, tym większe ryzyko mutacji wirusa. A wtedy wszystkie inwestycje na szczepionkę będą stracone i choroba z Południa powróci na Północ".

Le Maire: ponosimy odpowiedzialność za kraje rozwijające się, zwłaszcza w Afryce

"Ponosimy odpowiedzialność za to, by nie doprowadzić do dramatu w krajach rozwijających się, a zwłaszcza w Afryce" - dodał Le Maire i podkreślił, że Klub Paryski, który "ma doświadczenie w takich sprawach" powinien być "awangardą tej inicjatywy".