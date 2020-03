Wygrał z ebolą i SARS. Ekspert WHO o błędzie, którego nie możemy popełnić

To, czego nauczyliśmy się po doświadczeniu epidemii eboli, to potrzeba szybkiego reagowania. Musimy dopaść wirusa, przerwać łańcuchy transmisji. Musimy ściśle współpracować - przekonywał główny ekspert WHO ds. sytuacji nadzwyczajnych dr Mike Ryan na konferencji w Genewie. W przeszłości pracował on przy zwalczaniu ognisk wirusów eboli i SARS.