Zastępczyni sekretarza stanu USA Wendy Sherman odniosła się do napięć na Półwyspie Koreańskim i wystrzeliwania przez Koreę Północną pocisków artyleryjskich do morza. Działania takie nazwała "niebezpiecznymi" i "destabilizującymi". Zapowiedziała przy tym, że Stany Zjednoczone do obrony swoich sojuszników przed Pjongjangiem użyją wszystkich zdolności bojowych.

- To nieodpowiedzialne, niebezpieczne i destabilizujące - powiedziała we wtorek, w trakcie spotkania w Tokio z pierwszym wiceministrem spraw zagranicznych Korei Południowej Cho Hyungdongiem. Politycy rozmawiali przed jutrzejszym wspólnym spotkaniem z japońskim szefem dyplomacji.

Sherman, cytowana przez agencję Associated Press, zapowiedziała, że " Stany Zjednoczone do obrony swoich sojuszników przed Koreą Północną użyją wszystkich zdolności bojowych, w tym broni jądrowej".

W poniedziałek rano władze obu tych krajów informowały, że między Koreą Północną i Koreą Południową doszło do wymiany ognia artyleryjskiego. We wtorek Korea Północna wystrzeliła około 250 pocisków artyleryjskich do morza. Spotkało się to z ostrą krytyką ze strony Korei Południowej, która zażądała "natychmiastowego przerwania prowokacyjnych akcji". W środę Pjongjang wystrzelił kolejne 100 pocisków.