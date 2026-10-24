Logo strona główna
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
Wybory w Krakowie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Media: Kim Dzong Un jest w Chinach. Wizyta tuż przed ważnym szczytem

|
Kim-Jong-Un
Korea Północna. Kim Dzong Un podczas uroczystości w Pjongjangu
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: KCNA, YNA/PAP
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Kim Dzong Un przybył w sobotę do chińskiego miasta granicznego Dandong - taką pilną informację przekazała południowokoreańska agencja Yonhap. Wizyta jest kojarzona przez media ze zbliżającym się szczytem Wspólnoty Gospodarczej Azji i Pacyfiku w Shenzhen. To kolejne doniesienia o publicznym pojawieniu się przywódcy Korei Północnej po tym, jak świat obiegła plotka o jego śmierci.

Przewodniczący Kim Dzong Un przybył do Dandong w chińskiej prowincji Liaoning przez Nowy Most na rzece Jalu - przekazała południowokoreańska agencja Yonhap w sobotę, powołując się na źródło rządowe.

Wcześniej japońska agencja Kyodo poinformowała o nadzwyczajnych środkach ostrożności w mieście, gdzie - według relacji - wstrzymano rezerwacje hotelowe i wprowadzono ścisłe kontrole ruchu drogowego. Restrykcje objęły między innymi okolice muzeum upamiętniającego udział Chin w wojnie koreańskiej w latach 50. XX wieku. W niedzielę przypada 76. rocznica przystąpienia chińskich wojsk do tego konfliktu i oczekuje się, że północnokoreański przywódca weźmie udział w oficjalnych uroczystościach.

Dotychczas strona chińska nie potwierdziła obecności Kim Dzong Una.

Wizyta tuż przed szczytem

Agencja Yonhap zauważyła, że Kim składa wizytę w Chinach w kluczowym momencie politycznym - tuż przed szczytem Wspólnoty Gospodarczej Azji i Pacyfiku (APEC), który odbędzie się 18-19 listopada w Shenzhen na południu Chin. To właśnie w trakcie tego szczytu Putin chce rozmawiać o Ukrainie z Trumpem i Xi Jinpingiem.

W kontekście Korei Północnej agencja zwróciła uwagę na ostatnie dążenia prezydenta USA do wznowienia rozmów z Pjongjangiem jeszcze w tym roku.

Według japońskiej agencji Kim pozostawia przestrzeń do rozmów z Waszyngtonem, pod warunkiem zaprzestania wrogiej polityki i uznania Korei Północnej za państwo nuklearne - co stawia Chiny w roli potencjalnego mediatora w ewentualnych rokowaniach amerykańsko-północnokoreańskich.

Zagraniczna podróż Kim Dzong Una stanowi również publiczną demonstrację jego obecności i dobrego zdrowia, wbrew krążącym niedawno doniesieniom o jego śmierci.

Relacje Pekin-Pjongjang

Agencja Kyodo oceniła, że do poprawy relacji między Chinami i Koreą Północną przyczyniła się czerwcowa wizyta Xi Jinpinga w Pjongjangu - pierwsza od siedmiu lat - podczas której chiński przywódca powstrzymał się od podnoszenia kwestii dotyczących denuklearyzacji Korei Północnej.

Oddana do użytku 15 października nowa czteropasmowa przeprawa drogowa o długości ponad trzech kilometrów łączy chińskie Dandong - będące głównym węzłem handlowym między oboma państwami - z północnokoreańskim miastem Sinuidzu. Choć budowę mostu ukończono już w 2014 roku, jego oficjalne otwarcie odkładano, między innymi z powodu opóźnień w budowie dróg dojazdowych oraz obiektów i infrastruktury celnej po stronie północnokoreańskiej, a także pogorszenia się relacji między Pekinem a Pjongjangiem.

Poprzednio Kim odwiedził ChRL we wrześniu ubiegłego roku na zaproszenie chińskiego przywódcy Xi Jinpinga, w związku z obchodami 80. rocznicy zakończenia II wojny światowej w Azji Wschodniej.

OGLĄDAJ: Triumf Kim Dzong Una. "Chiny musiały się z tym pogodzić"
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Kim spotkał się z dowódcami

Wcześniej, w dniach 22-23 października, północnokoreański przywódca spotkał się z dowódcami kompanii w Pjongjangu. Według reżimowej agencji KCNA było to pierwsze zgromadzenie obejmujące całe siły zbrojne od czasu IX Kongresu partii rządzącej w lutym tego roku.

Kim wezwał każdą kompanię do przekształcenia w elitarne, samowystarczalne jednostki bojowe, aby można było osiągnąć "cel rozbudowy sił zbrojnych nowej ery".

- Zbudujmy najsilniejszą armię i przyspieszmy rewolucję wojskową w naszym stylu - powiedział dyktator, cytowany przez reżimowe media.

Kim Dzong Un na spotkaniu z dowódcami kompanii - 22-23 października 2026 r. w Pjongjangu
Kim Dzong Un na spotkaniu z dowódcami kompanii - 22-23 października 2026 r. w Pjongjangu
Źródło zdjęcia: STR/AFP/East News

Z kolei w poniedziałek Kim Dzong Un wziął udział w targach odzieżowych i obuwniczych wraz ze swoją córką Kim Dzu Ae - informowały wcześniej północnokoreańskie media państwowe. Opublikowano jego zdjęcia, co przecięło spekulacje o śmierci północnokoreańskiego przywódcy.

Co ogłoszono w Korei Północnej

Jak przypomina agencja Reuters, podczas IX Kongresu partii rządzącej Korei Północnej - który wyznacza kierunek państwa na kolejne pięć lat - w lutym Kim wezwał do wzmocnienia konwencjonalnych sił zbrojnych, a także potwierdził wysiłki na rzecz rozwoju broni jądrowej i rakiet.

Kongres poprzedziła wówczas prezentacja nowych wyrzutni rakietowych zdolnych do ataku jądrowego.

Źródło: Reuters
Udostępnij:
Tagi:
Korea PółnocnaKim Dzong Un
Czytaj także:
Atak niebezpiecznym narzędziem w centrum Warszawy
Atak tasakiem w centrum Warszawy. 37-latek doprowadzony do prokuratury
WARSZAWA
Właściciele sklepów w Paryżu zabijają witryny deskami w oczekiwaniu na nowe protesty
Paryż przygotowuje się do kolejnych protestów. "Sobota będzie gorąca"
Świat
Eksplozja gazu w bloku
Wybuch w bloku, ewakuacja mieszkańców. Policja szuka lokatora
Katowice
imageTitle
Tomasiak: myślę, że jest lepiej niż na tym samym etapie rok temu
EUROSPORT
Policja (zdjęcie ilustracyjne)
Zginął 27-letni rowerzysta. Policja: kierowca wjechał na czerwonym
WARSZAWA
Zawalony wieżowiec w Nairobi
W Nairobi zawalił się wieżowiec. Służby przeszukują rumowisko
Świat
imageTitle
Kłopoty najlepszych drużyn poprzedniego sezonu NBA
EUROSPORT
Banery wyborcze na Alasce przed wyborami połówkowymi do Senatu
Trump chce zablokować wyniki wyborów. Chodzi o dwóch Sullivanów
Świat
27-letni nożownik zatrzymany
Wtargnął z nożem, zadał kilka ciosów i uciekł
Lubuskie
Wall Street, giełda, Nowy Jork
Pierwsze symptomy kryzysu finansowego. "Zapalają się lampki alarmowe"
BIZNES
Idzie deszcz. Prognoza na niedzielę Tomasza Wasilewskiego
Czeka nas gwałtowna zmiana pogody. Tomasz Wasilewski rysuje prognozę
METEO
Konsultacje społeczne w sprawie trzeciej linii metra (zdjęcie ilustracyjne)
Trzecia linia metra w Warszawie. Można zgłaszać uwagi
WARSZAWA
21 min
pc
O losie Ukrainy rozstrzygną mocarstwa? "Polskę przedstawią jako winowajcę"
Horyzont
Przychodził często, jednak nigdy nie płacił
Był stałym klientem, ale nigdy nie płacił. Trafi do więzienia
WARSZAWA
Jaskinia Leang w Sulawesi, Indonezja
Prehistoryczny skarb Indonezji. Jak zagrażają mu największe od lat pożary
Świat
imageTitle
Zaskakujący gest Ronaldo. Oddał nagrodę koledze z drużyny
EUROSPORT
mapa-1
"Rozległy pożar i gęste słupy czarnego dymu" w Rosji
Świat
Mark Carney
Kanada jest gotowa na porozumienie. "Prezydent USA nie ma złudzeń"
BIZNES
Dagmara Pawełczyk-Woicka
Jest postępowanie dyscyplinarne wobec sędzi Pawełczyk-Woickiej
Polska
imageTitle
Będzie walijski półfinał w Irlandii Północnej
EUROSPORT
Donald Tusk - Wietnam
Tak zaczęła się wizyta Tuska w Wietnamie. Polak zwrócił się do niego z prośbą
Polska
Huragan Vance
Po Pacyfiku sunie huragan Vance. Jest ryzyko, że powstaną prądy wsteczne
METEO
shutterstock_2318800287
"Musk chciał ukarać Ukrainę". Nowe doniesienia
Świat
imageTitle
"Nie mogę się doczekać kolejnych rozdziałów". Polka podekscytowana po sukcesie
EUROSPORT
shutterstock_407961088
Fatalna pomyłka w diagnozie znanej aktorki. Prawniczka: "trudno stawiać lekarzom zarzut"
Agata Daniluk
Protest przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego
Jest zażalenie obrony Piotra W. na działania policji
Polska
imageTitle
"Czuję się okropnie". Gwiazda maratonu zawieszona
EUROSPORT
Marco Rubio na konferencji ASEAN
Rubio wyzywa: nadszedł czas
Świat
Marek Breguła z prof. Marianem Zembalą po przeszczepie serca i płuc. W październiku 2001 roku zabrzański zespół przeprowadził pierwszy w Polsce udany jednoczesny przeszczep obu narządów.
25 lat po pionierskim przeszczepie. "Gra między rozpaczą a radością"
Joanna Rubin-Sobolewska
Kandydatka demokratów na gubernatora stanu Ohio, Amy Acton
Matka odradza głosowania na córkę. W tle tragiczna historia
Świat

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica