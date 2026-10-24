Świat Media: Kim Dzong Un jest w Chinach. Wizyta tuż przed ważnym szczytem Oprac. Aleksandra Sapeta |

Korea Północna. Kim Dzong Un podczas uroczystości w Pjongjangu Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: KCNA, YNA/PAP

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Przewodniczący Kim Dzong Un przybył do Dandong w chińskiej prowincji Liaoning przez Nowy Most na rzece Jalu - przekazała południowokoreańska agencja Yonhap w sobotę, powołując się na źródło rządowe.

Wcześniej japońska agencja Kyodo poinformowała o nadzwyczajnych środkach ostrożności w mieście, gdzie - według relacji - wstrzymano rezerwacje hotelowe i wprowadzono ścisłe kontrole ruchu drogowego. Restrykcje objęły między innymi okolice muzeum upamiętniającego udział Chin w wojnie koreańskiej w latach 50. XX wieku. W niedzielę przypada 76. rocznica przystąpienia chińskich wojsk do tego konfliktu i oczekuje się, że północnokoreański przywódca weźmie udział w oficjalnych uroczystościach.

Dotychczas strona chińska nie potwierdziła obecności Kim Dzong Una.

Wizyta tuż przed szczytem

Agencja Yonhap zauważyła, że Kim składa wizytę w Chinach w kluczowym momencie politycznym - tuż przed szczytem Wspólnoty Gospodarczej Azji i Pacyfiku (APEC), który odbędzie się 18-19 listopada w Shenzhen na południu Chin. To właśnie w trakcie tego szczytu Putin chce rozmawiać o Ukrainie z Trumpem i Xi Jinpingiem.

W kontekście Korei Północnej agencja zwróciła uwagę na ostatnie dążenia prezydenta USA do wznowienia rozmów z Pjongjangiem jeszcze w tym roku.

Według japońskiej agencji Kim pozostawia przestrzeń do rozmów z Waszyngtonem, pod warunkiem zaprzestania wrogiej polityki i uznania Korei Północnej za państwo nuklearne - co stawia Chiny w roli potencjalnego mediatora w ewentualnych rokowaniach amerykańsko-północnokoreańskich.

Zagraniczna podróż Kim Dzong Una stanowi również publiczną demonstrację jego obecności i dobrego zdrowia, wbrew krążącym niedawno doniesieniom o jego śmierci.

Relacje Pekin-Pjongjang

Agencja Kyodo oceniła, że do poprawy relacji między Chinami i Koreą Północną przyczyniła się czerwcowa wizyta Xi Jinpinga w Pjongjangu - pierwsza od siedmiu lat - podczas której chiński przywódca powstrzymał się od podnoszenia kwestii dotyczących denuklearyzacji Korei Północnej.

Oddana do użytku 15 października nowa czteropasmowa przeprawa drogowa o długości ponad trzech kilometrów łączy chińskie Dandong - będące głównym węzłem handlowym między oboma państwami - z północnokoreańskim miastem Sinuidzu. Choć budowę mostu ukończono już w 2014 roku, jego oficjalne otwarcie odkładano, między innymi z powodu opóźnień w budowie dróg dojazdowych oraz obiektów i infrastruktury celnej po stronie północnokoreańskiej, a także pogorszenia się relacji między Pekinem a Pjongjangiem.

Poprzednio Kim odwiedził ChRL we wrześniu ubiegłego roku na zaproszenie chińskiego przywódcy Xi Jinpinga, w związku z obchodami 80. rocznicy zakończenia II wojny światowej w Azji Wschodniej.

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Kim spotkał się z dowódcami

Wcześniej, w dniach 22-23 października, północnokoreański przywódca spotkał się z dowódcami kompanii w Pjongjangu. Według reżimowej agencji KCNA było to pierwsze zgromadzenie obejmujące całe siły zbrojne od czasu IX Kongresu partii rządzącej w lutym tego roku.

Kim wezwał każdą kompanię do przekształcenia w elitarne, samowystarczalne jednostki bojowe, aby można było osiągnąć "cel rozbudowy sił zbrojnych nowej ery".

- Zbudujmy najsilniejszą armię i przyspieszmy rewolucję wojskową w naszym stylu - powiedział dyktator, cytowany przez reżimowe media.

Kim Dzong Un na spotkaniu z dowódcami kompanii - 22-23 października 2026 r. w Pjongjangu Źródło zdjęcia: STR/AFP/East News

Z kolei w poniedziałek Kim Dzong Un wziął udział w targach odzieżowych i obuwniczych wraz ze swoją córką Kim Dzu Ae - informowały wcześniej północnokoreańskie media państwowe. Opublikowano jego zdjęcia, co przecięło spekulacje o śmierci północnokoreańskiego przywódcy.

Co ogłoszono w Korei Północnej

Jak przypomina agencja Reuters, podczas IX Kongresu partii rządzącej Korei Północnej - który wyznacza kierunek państwa na kolejne pięć lat - w lutym Kim wezwał do wzmocnienia konwencjonalnych sił zbrojnych, a także potwierdził wysiłki na rzecz rozwoju broni jądrowej i rakiet.

Kongres poprzedziła wówczas prezentacja nowych wyrzutni rakietowych zdolnych do ataku jądrowego.