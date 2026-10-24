Media: Kim Dzong Un jest w Chinach. Wizyta tuż przed ważnym szczytem
Przewodniczący Kim Dzong Un przybył do Dandong w chińskiej prowincji Liaoning przez Nowy Most na rzece Jalu - przekazała południowokoreańska agencja Yonhap w sobotę, powołując się na źródło rządowe.
Wcześniej japońska agencja Kyodo poinformowała o nadzwyczajnych środkach ostrożności w mieście, gdzie - według relacji - wstrzymano rezerwacje hotelowe i wprowadzono ścisłe kontrole ruchu drogowego. Restrykcje objęły między innymi okolice muzeum upamiętniającego udział Chin w wojnie koreańskiej w latach 50. XX wieku. W niedzielę przypada 76. rocznica przystąpienia chińskich wojsk do tego konfliktu i oczekuje się, że północnokoreański przywódca weźmie udział w oficjalnych uroczystościach.
Dotychczas strona chińska nie potwierdziła obecności Kim Dzong Una.
Wizyta tuż przed szczytem
Agencja Yonhap zauważyła, że Kim składa wizytę w Chinach w kluczowym momencie politycznym - tuż przed szczytem Wspólnoty Gospodarczej Azji i Pacyfiku (APEC), który odbędzie się 18-19 listopada w Shenzhen na południu Chin. To właśnie w trakcie tego szczytu Putin chce rozmawiać o Ukrainie z Trumpem i Xi Jinpingiem.
W kontekście Korei Północnej agencja zwróciła uwagę na ostatnie dążenia prezydenta USA do wznowienia rozmów z Pjongjangiem jeszcze w tym roku.
Według japońskiej agencji Kim pozostawia przestrzeń do rozmów z Waszyngtonem, pod warunkiem zaprzestania wrogiej polityki i uznania Korei Północnej za państwo nuklearne - co stawia Chiny w roli potencjalnego mediatora w ewentualnych rokowaniach amerykańsko-północnokoreańskich.
Zagraniczna podróż Kim Dzong Una stanowi również publiczną demonstrację jego obecności i dobrego zdrowia, wbrew krążącym niedawno doniesieniom o jego śmierci.
Relacje Pekin-Pjongjang
Agencja Kyodo oceniła, że do poprawy relacji między Chinami i Koreą Północną przyczyniła się czerwcowa wizyta Xi Jinpinga w Pjongjangu - pierwsza od siedmiu lat - podczas której chiński przywódca powstrzymał się od podnoszenia kwestii dotyczących denuklearyzacji Korei Północnej.
Oddana do użytku 15 października nowa czteropasmowa przeprawa drogowa o długości ponad trzech kilometrów łączy chińskie Dandong - będące głównym węzłem handlowym między oboma państwami - z północnokoreańskim miastem Sinuidzu. Choć budowę mostu ukończono już w 2014 roku, jego oficjalne otwarcie odkładano, między innymi z powodu opóźnień w budowie dróg dojazdowych oraz obiektów i infrastruktury celnej po stronie północnokoreańskiej, a także pogorszenia się relacji między Pekinem a Pjongjangiem.
Poprzednio Kim odwiedził ChRL we wrześniu ubiegłego roku na zaproszenie chińskiego przywódcy Xi Jinpinga, w związku z obchodami 80. rocznicy zakończenia II wojny światowej w Azji Wschodniej.
Kim spotkał się z dowódcami
Wcześniej, w dniach 22-23 października, północnokoreański przywódca spotkał się z dowódcami kompanii w Pjongjangu. Według reżimowej agencji KCNA było to pierwsze zgromadzenie obejmujące całe siły zbrojne od czasu IX Kongresu partii rządzącej w lutym tego roku.
Kim wezwał każdą kompanię do przekształcenia w elitarne, samowystarczalne jednostki bojowe, aby można było osiągnąć "cel rozbudowy sił zbrojnych nowej ery".
- Zbudujmy najsilniejszą armię i przyspieszmy rewolucję wojskową w naszym stylu - powiedział dyktator, cytowany przez reżimowe media.
Z kolei w poniedziałek Kim Dzong Un wziął udział w targach odzieżowych i obuwniczych wraz ze swoją córką Kim Dzu Ae - informowały wcześniej północnokoreańskie media państwowe. Opublikowano jego zdjęcia, co przecięło spekulacje o śmierci północnokoreańskiego przywódcy.
Co ogłoszono w Korei Północnej
Jak przypomina agencja Reuters, podczas IX Kongresu partii rządzącej Korei Północnej - który wyznacza kierunek państwa na kolejne pięć lat - w lutym Kim wezwał do wzmocnienia konwencjonalnych sił zbrojnych, a także potwierdził wysiłki na rzecz rozwoju broni jądrowej i rakiet.
Kongres poprzedziła wówczas prezentacja nowych wyrzutni rakietowych zdolnych do ataku jądrowego.