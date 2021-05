"Ochotnicy" wyglądają jak dzieci. Ciężka praca "w walce o dobrobyt kraju"

Sieroty, poborowi żołnierze i studenci, niektórzy z nich wyglądają jak dzieci - "zgłaszają się na ochotnika" do pracy fizycznej w Korei Północnej - podała agencja Reutera, powołując się na oficjalne media w Pjongjangu. Północnokoreański reżim twierdzi, że chcą oni pracować dla "dobra kraju".

W sobotę północnokoreańska oficjalna agencja prasowa KCNA poinformowała, że ponad 700 sierot stawiło się na ochotnika do pracy między innymi w gospodarstwach rolnych, hutach, a także w leśnictwie. Wcześniej, w czwartek, KCNA przekazała, że 150 absolwentów trzech szkół dla sierot zgłosiło się do pracy w kopalniach węgla i na farmach. Obrońcy praw człowieka od dawna alarmują, że reżim Korei Północnej zmusza dzieci do ciężkiej pracy fizycznej, czemu władze w Pjongjangu zaprzeczają.