Co najmniej 53 razy Donald Trump, jeszcze przed przejęciem urzędu, obiecywał zakończenie wojny w Ukrainie w ciągu jednej doby - to wyliczenia dziennikarzy CNN. Teraz prezydent Stanów Zjednoczonych twierdzi, że "mówił to w przenośni".

Kluczowe fakty: Rosjanie rozpoczęli niesprowokowaną, pełnoskalową inwazję na Ukrainę 24 lutego 2022 roku, kiedy prezydentem USA był Joe Biden.

Obecny prezydent USA Donald Trump obiecywał podczas wyścigu wyborczego, że "zakończy wojnę w ciągu 24 godzin". Dziennikarze CNN wyliczyli, że taką obietnicę złożył co najmniej 53 razy.

Po zmianie władzy administracja Trumpa faktycznie usiłuje prowadzić rozmowy pokojowe, ale nie przynoszą one rezultatu. Do tej pory prezydent USA publicznie obwiniał stronę ukraińską. W weekend we wpisie w mediach społecznościowych po raz pierwszy zaczął powątpiewać w dobre intencje Władimira Putina.

W zeszłym tygodniu USA zapowiedziały, że jeżeli w sprawie negocjacji pokojowych nie dojdzie do przełomu, wycofają się z procesu negocjacyjnego. Pod znakiem zapytania stoi też dalsze wsparcie dla ukraińskiego wojska.

W wywiadzie dla magazynu "Time" (udzielonym 22 kwietnia) prezydent USA zapytany o swoje wcześniejsze stwierdzenia dotyczące szybkiego zakończenia wojny w Ukrainie odpowiedział, że "mówił to w przenośni". Telewizja CNN sprawdziła, czy rzeczywiście tak było. "Podczas kampanii wyborczej w 2023 i 2024 roku Trump wielokrotnie mówił i to poważnie, że zakończy wojnę w Ukrainie w ciągu 24 godzin od powrotu do Białego Domu lub nawet wcześniej" – napisała stacja. CNN przeszukało bazę danych Roll Call, portalu, który kataloguje wszystkie publiczne wystąpienia Trumpa. Okazało się, że obecny prezydent w trakcie kampanii wyborczej przynajmniej 53 razy mówił o szybkim końcu wojny.

Niespełnione obietnice

Już 4 marca 2023 roku w przemówieniu podczas Konferencji Konserwatywnych Działań Politycznych w National Harbor w stanie Maryland powiedział: "zanim jeszcze dotrę do Gabinetu Owalnego, rozstrzygnę katastrofalną wojnę między Rosją a Ukrainą. Zostanie rozstrzygnięta szybko (…). Sprawię, że problem zostanie rozwiązany w błyskawicznym tempie i zajmie mi to nie więcej niż jeden dzień. Wiem dokładnie, co powiedzieć każdemu z nich". To samo Trump powtórzył 25 marca 2023 na wiecu w Waco w Teksasie, precyzując, że załatwi porozumienie w ciągu 24 godzin. W maju w wywiadzie dla CNN udzielonym w Goffstown w New Hampshire zapowiadał, że spotka się z Władimirem Putinem i Wołodymyrem Zełenskim. "Obaj mają słabe i mocne strony. I w ciągu 24 godzin ta wojna zostanie rozstrzygnięta. To będzie koniec. To będzie absolutny koniec" - zapewniał Trump. W czerwcu 2023 roku, na konwencji Republikanów w Karolinie Północnej zapewniał, że zanim dotrze do Gabinetu Owalnego "wkrótce po tym, jak wygra prezydenturę", doprowadzi do rozstrzygnięcia "straszliwej wojny między Rosją a Ukrainą, jeśli jeszcze nie zostanie rozstrzygnięta".

Dwa tygodnie później w przemówieniu do Koalicji Wiara i Wolność w Waszyngtonie zapewniał, że rozstrzygnie wojnę w 24 godziny. "To łatwe w porównaniu z niektórymi rzeczami (…) Jak mówi Biblia: 'błogosławieni, którzy czynią pokój'. Widzicie to? Będę waszym rozjemcą". To samo Trump mówił przemawiając 27 czerwca 2023 roku do republikańskich kobiet w Concord w New Hampshire. Dodał wtedy, że "w porównaniu z innymi sprawami, to nie będzie trudne". A spotykając się trzy dni później z "Moms for Liberty" w Filadelfii zapewniał, że skończy wojnę w 24 godziny, zanim jeszcze zostanie zaprzysiężony.

Miało być "bardzo szybko"

Podczas lipcowego wydarzenia organizowanego przez konserwatywną organizację Turning Point w West Palm Beach na Florydzie powiedział: "wkrótce po tym, jak wygramy prezydenturę, doprowadzę do całkowitego zakończenia straszliwej wojny między Rosją a Ukrainą. Załatwimy to bardzo szybko". I dodał: "ten konflikt musi się zakończyć. A kiedy zostanę prezydentem, zostanie to zrobione bardzo szybko, wierzę, że w ciągu 24 godzin". Podczas wiecu w Erie w Pensylwanii stwierdził: "wszyscy mówią: 'to takie przechwałki', ale to zostanie zrobione bardzo szybko". Obietnice szybkiego zakończenia wojny na Ukrainie padały także w sierpniu 2023 roku, np. podczas kolacji republikańskiej w Montgomery w Alabamie czy w Columbii w Karolinie Południowej. Wtedy Trump mówił: "to (wojna – PAP) nigdy nie powinno się wydarzyć. Nigdy nie powinno się wydarzyć. Te dziesiątki tysięcy, setki tysięcy zabitych; liczba zabitych jest znacznie większa niż to, co słyszycie; ale załatwimy to natychmiast i sprawiedliwie". Trump powtarzał te słowa także podczas wiecu w Windham w New Hampshire w sierpniu 2023 roku i we wrześniu w przemówieniu do organizacji Concerned Women for America w Waszyngtonie, na wiecu w Summerville w Karolinie Południowej, czy na imprezie Republikanów w Anaheim w Kalifornii. W listopadzie na wiecu w Claremont w New Hampshire stwierdził, że "jak wygram prezydenturę, ponieważ zamierzam ją wygrać, rozstrzygnę straszną wojnę między Rosją a Ukrainą, która nigdy nie powinna się rozpocząć". A podczas przemówienia w Fort Dodge w stanie Iowa przyznał, że załatwi to, bo "znam Putina bardzo dobrze, dogaduję się z nim. Bardzo dobrze znam Zełenskiego".

Obiecywał "powrót do pokoju dzięki sile"

W roku wyborczym, czyli 2024, Trump nadal był przekonany, że szybko rozwiąże rosyjsko-ukraiński konflikt. Już 5 stycznia na wiecu w Mason City w Iowa zapewniał, że "załatwi to zanim dotrze do Gabinetu Owalnego", a 12 dni później w Portsmouth w New Hampshire powiedział: "po objęciu urzędu przywrócę również pokój dzięki sile (…) wyprostuję to bardzo szybko, bardzo wcześnie. Myślę, że zakończę to, kiedy zostanę prezydentem-elektem. Myślę, że zrobię to na długo, długo wcześniej, na długo przed objęciem urzędu". Powtarzał to także na wiecu w Concord, Rochester i Laconia w New Hampshire oraz w Las Vegas. Natomiast w North Charleston w Karolinie Południowej zapewniał, że będzie robił rzeczy niesamowite, "takie jak natychmiastowe rozstrzygnięcie wojny między Rosją a Ukrainą". 23 lutego 2024 roku w Rock Hill w Karolinie Południowej dodał, że na tej wojnie "ludzie giną tysiącami, straszna rzecz. Pod rządami Trumpa powrócimy do pokoju dzięki sile". Powtórzył to na spotkaniu z Federacją Czarnych Konserwatystów w Columbii w Karolinie Południowej.

O doprowadzeniu do końca wojny jeszcze przed zaprzysiężeniem Trump mówił na wielu wiecach i spotkaniach w marcu i maju 2024 roku: w Richmond w stanie Wirginia: "załatwmy tę wojnę, to zła wojna", w Greensboro w Karolinie Północnej "przywrócimy pokój dzięki sile", we Freeland w stanie Michigan "rozstrzygnę straszną wojnę między Rosją a Ukrainą". W trakcie debaty prezydenckiej z Joe Bidenem Trump obiecywał: "rozstrzygnę tę wojnę między Putinem a Zełenskim jako prezydent-elekt, zanim obejmę urząd 20 stycznia. Rozstrzygnę tę wojnę. Ludzie są zabijani tak niepotrzebnie, tak głupio. I załatwię to, i załatwię to szybko, zanim obejmę urząd".

Jako prezydent-elekt nie dał rady. Jako prezydent - na razie też nie

Podobnie było w lipcu. Na wiecach, wydarzeniach i spotkaniach Trump mówił, że zakończy wojnę jeszcze zanim formalnie obejmie urząd. CNN wyliczyło, że powtarzał to w Grand Rapids w stanie Michigan, w Charlotte oraz Asheboro w Karolinie Północnej, w West Palm Beach na Florydzie, w St. Cloud w stanie Minnesota i w Bozeman w Montanie. Zaś we wrześniu na wiecu w Mosinee w stanie Wisconsin stwierdził: "ta cała sprawa z Rosją: nikt w historii nie był ostrzejszy wobec Rosji niż Trump. A osobą, która wie o tym lepiej niż ktokolwiek inny, jest prezydent Władimir Putin (…) I powiem Wam coś: zakończę tę wojnę i załatwię ją zanim dotrę do Białego Domu. Jako prezydent-elekt doprowadzę to do końca". We wrześniowej debacie, już z Kamalą Harris, zapewniał, że chce, aby wojna była rozstrzygnięta i że zna obu prezydentów bardzo dobrze. "Mam z nimi bardzo dobre relacje, a oni szanują Waszego prezydenta, rozumiesz? Szanują mnie. Nie szanują Bidena, jakby mieli go szanować, skoro on ani razu w ciągu tych dwóch lat nie zadzwonił do Putina? Z nikim nie rozmawiał, nawet nie próbował go jakoś zdobyć. Ta wojna błaga o bycie rozstrzygniętą, a ja to zrobię zanim zostanę prezydentem. Zrobię to jeśli wygram, jako prezydent-elekt. Porozmawiam z jednym, porozmawiam z drugim i połączę ich ze sobą". Podobne słowa padły w wywiadzie dla Newsmax 19 września i podczas październikowego wiecu w Waunakee w Wisconsin. A w wywiadzie dla podcastera Patricka Bet-Davida zapewniał: "myślę, że świat się zachowa i myślę, że załatwię sprawę Rosja-Ukraina, gdy będę prezydentem-elektem". CNN komentując zestawienie 53 cytatów stwierdziło, że „Trump przedstawił tę obietnicę jako kluczowy element swojego programu na drugą kadencję i uzasadnił ją twierdzeniami o swojej 'wiarygodności' jako przywódcy, swojej historii jako 'rozjemcy' oraz znajomości prezydenta Rosji Władimira Putina i prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego".