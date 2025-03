Dwaj niezależni rozmówcy agencji przekazali, że na początku marca do Waszyngtonu na rozmowy dotyczące partnerstwa w zakresie surowców przyleciał Andre Wameso, zastępca szefa gabinetu prezydenta Konga Felixa Tshisekediego. Wcześniej, bo 21 lutego - jak wynika z informacji Reutersa - lobbysta reprezentujący kongijskiego senatora Pierre’a Kandę Kalambayiego wysłał listy do amerykańskiego sekretarza stanu Marco Rubio i innych amerykańskich urzędników, zapraszając do inwestowania w ogromne zasoby mineralne Konga w zamian za pomoc w wzmocnieniu "stabilności regionalnej".

Podobna umowa

Reuters przypomina, że kontrolę nad łańcuchami dostaw minerałów z Konga mają obecnie Chińczycy. - Myślę, że to z pewnością coś, co wzbudzi zainteresowanie w Waszyngtonie i już przyciągnęło uwagę. (...) Jeśli Kongijczycy chcą, aby to się udało, prawdopodobnie nie będzie to poprzez przyznanie amerykańskiej firmie koncesji górniczej. Będą musieli znaleźć bardziej złożone sposoby na zaangażowanie USA - podkreślił Jason Stearns, ekspert ds. Konga z kanadyjskiego Uniwersytetu Simona Frasera,