USA wyślą do Polski trzy tysiące dodatkowych żołnierzy

Departament obrony Stanów Zjednoczonych potwierdził w piątek, że USA wyślą do Polski w nadchodzących dniach dodatkowe trzy tysiące żołnierzy. Wcześniej o planach USA w związku z sytuacją narastającego napięcia wokół Ukrainy informował Reuters.

Pentagon potwierdził w piątek wieczorem, że wyśle do Polski dodatkowe 3 tysiące żołnierzy USA. Wcześniej agencja Reutera - powołując się na urzędników - przekazała, że będą to żołnierze z 82. Dywizji Powietrznodesantowej, a nie z sił amerykańskich w Europie.

Urzędnicy przekazali, że oczekuje się, iż żołnierze przybędą do Polski w przyszłym tygodniu. Inny przedstawiciel amerykańskich władz powiedział, że rozkaz rozmieszczenia został podpisany przez sekretarza obrony USA Lloyda Austina z upoważnienia prezydenta Joe Bidena.

Dodatkowo nadal 8500 żołnierzy USA – poza wspomnianymi trzema tysiącami - jest w stanie pogotowia, aby w razie potrzeby być gotowymi do rozmieszczenia w Europie. Siły, o których poinformował w piątek Reuters, są też osobną grupą do 1700 wojskowych już skierowanych przez Stany Zjednoczone do Polski.