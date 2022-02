Biden przeprowadzi wideokonferencję z sojusznikami na temat Ukrainy

Biden o "bardzo wysokim ryzyku" ataku i rosyjskiej "operacji pod fałszywą flagą"

Wcześniej w czwartek Biden ostrzegł, że Rosja jest gotowa, by wejść na Ukrainę. Jak dodał, istnieje "bardzo wysokie ryzyko", że do ataku dojdzie w ciągu najbliższych kilku dni, a Rosja prowadzi obecnie "operację pod fałszywą flagą", by wykreować pretekst do inwazji.