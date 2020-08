Strzelanina w Kolumbii, ofiarami młodzi ludzie. To kolejna zbrodnia w ciągu tygodnia

Prezydent zapewnia: znajdziemy sprawców

Prezydent Kolumbii Ivan Duque potępił atak na Twitterze. Napisał, że "wysoko postawieni urzędnicy policji i wojska są w drodze do rejonu, w którym doszło do zbrodni". Jak dodał: "Znajdziemy sprawców".

Trzy masakry w ciągu tygodnia

Trzy dni później, we wtorek 11 sierpnia, znaleziono ciała piątki dzieci w wieku od 14 do 15 lat. Byli torturowani i zostali zamordowani w dzielnicy Llano Verde w południowo-wschodniej części miasta Cali, gdzie od lat odnotowywano konflikty między gangami przemytników narkotyków. Władze nie wyjaśniły, co się stało, ale hipotezy obejmują próbę rabunku, porachunki między gangami i karę za odmowę rekrutacji do organizacji przestępczych.