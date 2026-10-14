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Świat

Kolejne rosyjskie ataki na Ukrainę. Rośnie liczba ofiar

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Ataki na Ukrainę Łuck
Rosyjski atak na Łuck (14.10.2026)
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: dsns.gov.ua
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Do sześciu wzrosła liczba ofiar śmiertelnych po rosyjskim ataku dronowym na hurtownię spożywczą w Łucku na zachodzie Ukrainy. W ataku na Kijów, jak przekazała stołeczna policja, zginęło pięć osób, a 36 zostało rannych.

Według wołyńskiej policji, w środę w Łucku, około 90 kilometrów od granicy z Polską, w wyniku uderzenia drona doszło do pożaru hurtowni spożywczej. Jak poinformował po południu przedstawiciel wołyńskiej obwodowej administracji Roman Romaniuk, liczba ofiar śmiertelnych wynosi już sześć. - Pięć osób znaleziono podczas rozbierania gruzów w hurtowni, a jedna osoba zmarła w szpitalu - dodał .

Romaniuk przekazał również, że w ataku rannych zostało 10 osób.

Rosyjski atak na Łuck (14.10.2026)
Rosyjski atak na Łuck (14.10.2026)
Źródło zdjęcia: dsns.gov.ua

W wyniku spadających odłamków uszkodzeniu uległ również pobliski blok mieszkalny, gdzie obrażenia odniosły dwie osoby, w tym dziecko.

Według komunikatu przedstawiciela władz obwodowych, na miejscu uderzenia wciąż trwa akcja ratunkowo-poszukiwawcza, rozbiór zniszczonych konstrukcji oraz usuwanie skutków ataku.

Kilka osób rannych w ataku na Równe

Rosyjskie wojsko zaatakowało też Równe na zachodzie Ukrainy. Jak podała policja, "do szpitala przewieziono ośmioro rannych, w tym 14-letniego chłopca". "Czworo z nich hospitalizowano" - przekazała, dodając, że uszkodzone zostały budynki mieszkalne, pomieszczenie gospodarcze oraz dziewięć samochodów.

To kolejny atak na Równe w ostatnich dniach. We wtorek w wyniku rosyjskiego ostrzału miasta rannych zostało 14 osób, a uszkodzeniom uległ budynek jednej z placówek edukacyjnych.

Ostrzał z użyciem pocisków balistycznych na Kijów

W Kijowie, jak przekazała stołeczna policja, zginęło pięć osób, a 36 zostało rannych. Mer Kijowa Witalij Kliczko informował, że celem zmasowanego ataku z użyciem pocisków balistycznych były obiekty energetyczne w stolicy i obwodzie kijowskim.

Zniszczenia po uderzeniu rosyjskiego pocisku balistycznego w budynek mieszkalny w rejonie desniańskim Kijowa (14.10.2026)
Zniszczenia po uderzeniu rosyjskiego pocisku balistycznego w budynek mieszkalny w rejonie desniańskim Kijowa (14.10.2026)
Źródło zdjęcia: PAP/Vladyslav Musiienko

Prywatna ukraińska firma energetyczna DTEK przekazywała w środę rano, że w wyniku rosyjskiego ataku doszło do awaryjnych wyłączeń prądu w dzielnicach Darnyckiej, Dniprowskiej, Peczerskiej i Sołomiańskiej oraz w części dzielnicy Hołosijiwskiej na lewym i prawym brzegu Dniepru w Kijowie.

Źródło: PAP
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Tagi:
UkrainaWojna w UkrainieRosja
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