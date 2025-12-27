Logo strona główna
Świat

Awaryjne lądowanie z powodu śmierci pasażera

Samolot linii Lufthansa (zdjęcie ilustracyjne)
Samolot linii Lufthansa (zdjęcie ilustracyjne)
Źródło: Shutterstock

W piątek samolot linii Lufthansa, który leciał z Monachium do Pekinu, został przekierowany na międzynarodowe lotnisko w Ałmatach w Kazachstanie. Powodem była śmierć pasażera. Do podobnej sytuacji doszło też kilka dni wcześniej.

Jak poinformowali kazachscy urzędnicy, zgon potwierdzili ratownicy medyczni, którzy w Ałmatach weszli na pokład maszyny.

Samolot linii Lufthansa po zatankowaniu kontynuował lot do Pekinu. Do celu dotarł z ponad dwugodzinnym opóźnieniem.

Do podobnej sytuacji doszło niedawno na pokładzie samolotu mającego lecieć z Malagi do Londynu. Gdy maszyna rozpoczęła kołowanie, obsługa zauważyła, że nie żyje 89-letnia pasażerka. Kobieta zmarła wkrótce po wejściu na pokład.

pc

TVN24 HD
pc
Autorka/Autor: kgr/lulu

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

KazachstanLotnictwosamoloty
