Awaryjne lądowanie z powodu śmierci pasażera

W piątek samolot linii Lufthansa, który leciał z Monachium do Pekinu, został przekierowany na międzynarodowe lotnisko w Ałmatach w Kazachstanie. Powodem była śmierć pasażera. Do podobnej sytuacji doszło też kilka dni wcześniej.
Jak poinformowali kazachscy urzędnicy, zgon potwierdzili ratownicy medyczni, którzy w Ałmatach weszli na pokład maszyny.
Samolot linii Lufthansa po zatankowaniu kontynuował lot do Pekinu. Do celu dotarł z ponad dwugodzinnym opóźnieniem.
Do podobnej sytuacji doszło niedawno na pokładzie samolotu mającego lecieć z Malagi do Londynu. Gdy maszyna rozpoczęła kołowanie, obsługa zauważyła, że nie żyje 89-letnia pasażerka. Kobieta zmarła wkrótce po wejściu na pokład.
