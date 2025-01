Media po katastrofie: problemy było widać wcześniej. "W Europie nie do pomyślenia"

Sekretarz transportu Stanów Zjednoczonych Sean Duffy powiedział na konferencji prasowej w czwartek, że Federalna Administracja Lotnictwa USA (FAA) "podejmie odpowiednie działania, jeśli będzie to konieczne, w celu modyfikacji tras lotu", by zapewnić odpowiednią separację między samolotami cywilnymi a śmigłowcami wojskowymi.

"W Europie nie do pomyślenia"

Pilot kpt. Piotr Lipiński zwracał uwagę na antenie TVN24 na specyfikę lotniska Ronalda Reagana. Bardzo blisko jest bowiem lotnisko wojskowe. - Ruch śmigłowcowy jest bardzo duży (...) jest tam też dużo stref, gdzie nie można latać: Kapitol, Biały Dom i tak dalej. A śmigłowce, tym bardziej wojskowe, mogą (latać) wszędzie - mówił ekspert. - U nas w Europie jest to trochę nie do pomyślenia, z różnych względów. Ale w Stanach jest tak duży ruch, że po prostu całe to towarzystwo trzeba "przepychać" - dodał.