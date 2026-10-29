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Świat

Katastrofa włoskiego śmigłowca. Są ofiary

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Wypadek śmigłowca unijnej misji EUFOR
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: Predrag Simic/Associated Press/East News
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Cztery osoby zginęły w czwartek w katastrofie włoskiego śmigłowca wojskowego, który uczestniczył w misji pokojowej Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie - podał Reuters powołując się na agencję ANSA.

Do wypadku z udziałem wojskowego śmigłowca unijnej misji EUFOR (European Union Force) doszło w pobliżu wsi Gorice, w położonym na północy Bośni i Hercegowiny dystrykcie Brczko. Śmigłowiec uległ całkowitemu zniszczeniu.

Dziennik "Oslobodjenje" podał, że na pokładzie śmigłowca znajdowało się 15 żołnierzy EUFOR. Czterech z nich nie żyje - podał portal Klix. Trzy osoby zginęły na miejscu wypadku, a jedna z osób poszkodowanych zmarła później w wyniku odniesionych obrażeń. Wszystkie osoby, które zginęły lub odniosły obrażenia, są obywatelami Włoch.

EUFOR potwierdza wypadek

EUFOR potwierdził, że "podczas rutynowej operacji w rejonie Brczko doszło do wypadku, w którym rozbił się jeden ze śmigłowców misji" - cytują bośniackie media. Dodano, że w wyniku zdarzenia nie ucierpiała infrastruktura cywilna, mienie ani pojazdy, a wśród ludności cywilnej nie odnotowano poszkodowanych.

Katastrofa miała miejsce w pobliżu wsi Gorice, w położonym na północy Bośni i Hercegowiny dystrykcie Brczko
Wypadek z udziałem wojskowego śmigłowca unijnej misji EUFOR
Źródło zdjęcia: Predrag Simic/Associated Press/East News

"EUFOR prowadzi pełne i szczegółowe dochodzenie w sprawie tego incydentu. Dalsze informacje zostaną przekazane po ustaleniu faktów" - zaznaczono.

EUFOR Althea jest operacją pokojową prowadzoną przez Unię Europejską w Bośni i Hercegowinie, która zastąpiła w 2004 roku wycofujące się z kraju wojska NATO. W skład misji wchodzą m.in. żołnierze z Polski. 

Reakcja premier Włoch

Wypadek skomentowała premier Włoch Giorgia Meloni. "Wiadomość o tragicznym wypadku włoskiego śmigłowca sił EUFOR w Bośni i Hercegowinie napełnia głębokim smutkiem. Moje myśli są z poszkodowanymi, ich rodzinami oraz wszystkimi tymi, którzy - pełniąc misję na rzecz pokoju i stabilności w regionie - przeżywają teraz chwile pełne niepokoju. Przekazuję im wyrazy najgłębszego współczucia; czyni to również włoski rząd" - napisała na platformie X włoska premier.

Źródło: PAP, Reuters
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Tagi:
WypadekWłochyWojskoŚmigłowiec
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