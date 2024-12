Samolot, który rozbił się w Korei Południowej, po lądowaniu bez podwozia uderzył w betonowy mur. Eksperci do spraw lotnictwa, z którymi rozmawiało BBC, wyrazili zastrzeżenia dotyczące konstrukcji ustawionej w niewielkiej odległości od pasa.

Learmount: lądowanie było prawidłowe, zawinił betonowy mur

Ekspert do spraw bezpieczeństwa lotniczego David Learmount powiedział w rozmowie z BBC, że gdyby na drodze samolotu nie było "przeszkody", maszyna "zatrzymałaby się, a większość osób - prawdopodobnie wszyscy - znajdujących się na pokładzie wciąż by żyło".

Samolot wylądował bez wysuniętego podwozia. Sunął po pasie o długości 2800 metrów i wydawało się, że manewr się powiedzie. Learmount ocenił, że lądowanie było "tak dobre, jak to tylko możliwe: skrzydła znajdowały się na poziomie, a nos nie był uniesiony zbyt wysoko, aby uniknąć złamania ogona".

Czy betonową konstrukcję można było czymś zastąpić?

Pilot Lufthansy Christian Beckert ocenił, że betonowa konstrukcja za pasem startowym to rzecz "niezwykła". - Zwykle na lotnisku za pasem startowym nie ma ścian - wyjaśnił.

Według południowokoreańskiej agencji prasowej Yonhap, w betonowej konstrukcji znajduje się system nawigacyjny, który pomaga samolotom w lądowaniu - ma on 4 metry wysokości i jest pokryty ziemią, wyniesiony wyżej w celu utrzymania lokalizatora na odpowiednim poziomie i zapewnienia jego prawidłowego działania.

Resort transportu Korei Południowej stwierdził, że na innych lotniskach w kraju i na niektórych za granicą zainstalowano podobny sprzęt wraz z konstrukcjami betonowymi. Urzędnicy sprawdzają jednak, czy nie należało go wykonać z lżejszych materiałów, które mogłyby zostać przerwane pod wpływem uderzenia.

Chris Kingswood, pilot z 48-letnim stażem, powiedział, że "przeszkody w pewnym zasięgu i odległości od pasa startowego muszą być łamliwe, co oznacza, że jeśli statek powietrzny w nie uderza, to one się złamią".