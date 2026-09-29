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Świat

Katastrofa rosyjskiego bombowca. Są ofiary

|
samolot
Region amurski, Rosja
Źródło wideo: Google Earth
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Rosyjski samolot wojskowy rozbił się w regionie amurskim - poinformowały we wtorek media. Informacje potwierdziło Ministerstwo Obrony Rosji. Zginęło kilka osób.

Według ukraińskiego portalu Militarnyj, powołującego się na rosyjski kanał Telegram Mash, rosyjski samolot Tu-95 miał wykonywać przebazowanie na lotnisko Olenja w obwodzie murmańskim na północy Rosji, skąd często prowadzone są ataki na terytorium Ukrainy.

W mediach społecznościowych pojawiły się zdjęcia i nagrania z miejsca katastrofy, gdzie wybuchł pożar. 

Według rosyjskiego resortu obrony maszyna rozbiła się w regionie amurskim. Zginęło sześć osób.

Przeżył jeden członek załogi, trafił do szpitala - podało "The Moscow Times" 

Rosyjskie bombowce Tu-95

Od początku pełnoskalowej wojny Rosja wykorzystuje samoloty Tu-95 do wystrzeliwania pocisków manewrujących w kierunku Ukrainy. Wobec intensywnej eksploatacji i wieku maszyn (większość wyprodukowano jeszcze w ZSRR) każda tego rodzaju strata poważnie wpływa na możliwości działania rosyjskiego lotnictwa.

Ukraińska armia i służby specjalne przeprowadziły kilka operacji wymierzonych w samoloty i bazy rosyjskiego lotnictwa strategicznego. W największej z nich - "operacji Pajęczyna" - 1 czerwca 2025 roku zniszczono kilkanaście samolotów Tu-95 w pięciu bazach lotnictwa strategicznego na terytorium Rosji.

Źródło: Google Maps
Źródło: Reuters, PAP
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Tagi:
RosjaMoskwaKreml
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