Świat Katastrofa rosyjskiego bombowca. Są ofiary Oprac. Aleksandra Sapeta |

Region amurski, Rosja Źródło wideo: Google Earth

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Według ukraińskiego portalu Militarnyj, powołującego się na rosyjski kanał Telegram Mash, rosyjski samolot Tu-95 miał wykonywać przebazowanie na lotnisko Olenja w obwodzie murmańskim na północy Rosji, skąd często prowadzone są ataki na terytorium Ukrainy.

W mediach społecznościowych pojawiły się zdjęcia i nagrania z miejsca katastrofy, gdzie wybuchł pożar.

According to Russia’s defense ministry, a Tu-95 strategic bomber crashed in the Amur region during a training flight. Six of the seven crew members were killed.



Russia uses such aircraft to launch long-range cruise missile strikes against civilian and critical infrastructure in… https://t.co/IkyWDPWrHr pic.twitter.com/m1XSMT1cTN — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) September 29, 2026 Rozwiń

Według rosyjskiego resortu obrony maszyna rozbiła się w regionie amurskim. Zginęło sześć osób.

Przeżył jeden członek załogi, trafił do szpitala - podało "The Moscow Times"

Russian sources say a Tu-95MS strategic bomber crashed in eastern Siberia, several crew members dead.

Russia doesn’t make this aircraft, which is capable of launching conventional and nuclear missiles, anymore.

There are an estimated 20 to 30 Tu-95 bombers left in the Russian… pic.twitter.com/ikcGGGNQSv — Yaroslav Trofimov (@yarotrof) September 29, 2026 Rozwiń

Rosyjskie bombowce Tu-95

Od początku pełnoskalowej wojny Rosja wykorzystuje samoloty Tu-95 do wystrzeliwania pocisków manewrujących w kierunku Ukrainy. Wobec intensywnej eksploatacji i wieku maszyn (większość wyprodukowano jeszcze w ZSRR) każda tego rodzaju strata poważnie wpływa na możliwości działania rosyjskiego lotnictwa.

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Ukraińska armia i służby specjalne przeprowadziły kilka operacji wymierzonych w samoloty i bazy rosyjskiego lotnictwa strategicznego. W największej z nich - "operacji Pajęczyna" - 1 czerwca 2025 roku zniszczono kilkanaście samolotów Tu-95 w pięciu bazach lotnictwa strategicznego na terytorium Rosji.

Źródło: Google Maps