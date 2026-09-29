Katastrofa rosyjskiego bombowca. Są ofiary
Według ukraińskiego portalu Militarnyj, powołującego się na rosyjski kanał Telegram Mash, rosyjski samolot Tu-95 miał wykonywać przebazowanie na lotnisko Olenja w obwodzie murmańskim na północy Rosji, skąd często prowadzone są ataki na terytorium Ukrainy.
W mediach społecznościowych pojawiły się zdjęcia i nagrania z miejsca katastrofy, gdzie wybuchł pożar.
Według rosyjskiego resortu obrony maszyna rozbiła się w regionie amurskim. Zginęło sześć osób.
Przeżył jeden członek załogi, trafił do szpitala - podało "The Moscow Times"
Rosyjskie bombowce Tu-95
Od początku pełnoskalowej wojny Rosja wykorzystuje samoloty Tu-95 do wystrzeliwania pocisków manewrujących w kierunku Ukrainy. Wobec intensywnej eksploatacji i wieku maszyn (większość wyprodukowano jeszcze w ZSRR) każda tego rodzaju strata poważnie wpływa na możliwości działania rosyjskiego lotnictwa.
Ukraińska armia i służby specjalne przeprowadziły kilka operacji wymierzonych w samoloty i bazy rosyjskiego lotnictwa strategicznego. W największej z nich - "operacji Pajęczyna" - 1 czerwca 2025 roku zniszczono kilkanaście samolotów Tu-95 w pięciu bazach lotnictwa strategicznego na terytorium Rosji.