Holandia skarży Rosję za katastrofę MH17. "Kolejny krok w naszych staraniach o wymierzenie sprawiedliwości"

Holenderski rząd poinformował w piątek, że złoży skargę przeciwko Rosji do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka za zestrzelenie samolotu pasażerskiego Malezyjskich Linii Lotniczych nad wschodnią Ukrainą w 2014 roku. W katastrofie lotu MH17 zginęło 298 osób, w większości obywatele Holandii. Kreml odpiera zarzuty o spowodowanie tragedii.

"Skarga (do ETPC - red.) to kolejny krok w naszych staraniach o ustalenie prawdy, wymierzenie sprawiedliwości i rozliczenie winnych" - oświadczył szef holenderskiej dyplomacji Stef Blok w liście do parlamentu Holandii.