Merkel wściekła "za niewybaczalny krok" CDU w Turyngii

W trakcie wyboru premiera landu w Turyngii doszło do złamania fundamentalnej dla całej partii zasady, by nigdy nie zdobywać większości za cenę sojuszu ze skrajną prawicą - powiedziała w czwartek kanclerz Niemiec Angela Merkel. Odniosła się w ten sposób do środowego zwycięstwa w Turyngii liberalnego polityka, który ma stanąć na czele regionalnego rządu po tym, jak wspólnie poparli go chrześcijańscy demokraci i Alternatywa dla Niemiec.

Kanclerz Niemiec Angela Merkel oświadczyła w czwartek podczas wizyty w RPA, że alians jej CDU ze skrajną prawicą w Turyngii, który doprowadził do wybrania na premiera landu polityka liberalnej FDP, Thomasa Kemmericha, jest "zły dla demokracji i niewybaczalny". Jak zaznaczyła, doszło do tego w wyniku "złamania fundamentalnej zasady" wyznawanej od dekad przez chadeków i nią samą, by nie wiązać się w takie sojusze dla samego zwycięstwa.

- Należy to powiedzieć: jest to krok niewybaczalny, a zatem musi dojść do zmiany wyniku (tych wyborów - red.) - oznajmiła.

Angela Merkel żąda zmian w Turyngii PAP/EPA/CLEMENS BILAN

Mało znany polityk FDP wygrał w środę wybory w Turyngii, ponieważ zagłosowali na niego chadecy oraz prawicowo-populistyczna partia AfD. Jak pisze agencja Reutera, stanowi to złamanie obowiązującej w powojennych Niemczech zasady, zgodnie z którą partie głównego nurtu nie zawierają aliansów ze skrajną prawicą.

Jak komentuje agencja AP, wybór Kemmericha głosami AfD stał się przyczyną bardzo poważnych wizerunkowych kłopotów dla chadeków i podał w wątpliwość trwałość rządzącej koalicji. Chadecy z CDU domagają się teraz przedterminowych wyborów w Turyngii, gdzie wyborcy AfD przerzucili swe głosy na polityka FDP.

Członkowie prezydium CDU, którzy w środę wzięli udział w pilnie zwołanej telekonferencji, jednomyślnie wezwali do rozpisania przedterminowego głosowania w Turyngii.

Thomas Kemmerich PAP/EPA/BODO SCHACKOW

Przewodnicząca chadeków Annegret Kramp-Karrenbauer oznajmiła, że "teraz od Kemmericha zależy, czy będzie chciał być premierem z łaski Hoeckego" - odnosząc się do szefa struktur partyjnych Alternatywy dla Niemiec (AfD) w landzie. Uchodzą one za szczególnie nacjonalistyczne, a sam Bjoern Hoecke zasłynął m.in. wypowiedzią o pomniku Holokaustu w Berlinie, nazywając go "pomnikiem hańby".

Bjoern Hoecke podczas głosowania PAP/EPA/BODO SCHACKOW

Za przedterminowymi wyborami opowiedział się też przewodniczący bawarskiej CSU Markus Soeder.

adso\kwoj

Źródło: PAP