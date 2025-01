Prezydent Panamy zapewnia, że nie obawia się inwazji wojsk amerykańskich. Jose Raul Mulino podkreślił, że przekazanie kontroli nad kanałem "nie było ustępstwem ani prezentem od Stanów Zjednoczonych" i zapewnił, że kanał "należy i będzie należał do Panamy".

W swojej mowie inauguracyjnej Trump wyraził w poniedziałek roszczenia do Kanału Panamskiego, zapowiadając jego "odebranie" i określając przekazanie zwierzchnictwa nad nim Panamie jako "głupi prezent".

Prezydent USA ponownie oskarżył też Panamę o łamanie obietnic złożonych przed przejęciem kanału, pobieranie od amerykańskich statków zbyt wysokich opłat i dopuszczenie, by kontrolowały go Chiny . Rząd Panamy stanowczo odrzucił te oskarżenia.

Shea: Trump jest mistrzem wywoływania niepokoju

W Davos Mulino powtórzył, że jego rząd "w całości odrzuca wszystko, co powiedział pan Trump, po pierwsze dlatego, że to nieprawda, a po drugie, ponieważ Kanał Panamski należy i będzie należał do Panamy". Podkreślił, że przekazanie kontroli nad kanałem "nie było ustępstwem ani prezentem od Stanów Zjednoczonych".