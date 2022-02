Kanada. Kluczowy most wciąż zablokowany, pierwsze aresztowanie protestującego

W czasie protestu przeciwko restrykcjom sanitarnym i polityce premiera Justina Trudeau doszło do pierwszego aresztowania. Protestujący wciąż blokują most łączący kanadyjski Windsor i amerykańskie Detroit, powodując paraliż łańcucha dostaw.

Demonstranci sprzeciwiający się rządowym restrykcjom epidemicznym zajmują Ambassador Bridge piąty dzień z rzędu, zakłócając tym samym handel międzynarodowy - podał Reuters. Most ten, łączący Detroit i Windsor, to jedno z najważniejszych przejść granicznych między Kanadą i Stanami Zjednoczonymi , kluczowy dla transportu żywności i części samochodowych dla silnie zintegrowanego przemysłu motoryzacyjnego obu krajów.

W sobotę policja odsunęła znaczną grupę protestujących pieszych sprzed kluczowego mostu, jednak mimo to coraz więcej ludzi gromadziło się wokół tego obszaru.

W piątek sąd pozytywnie rozpatrzył wniosek władz Windsoru i firm motoryzacyjnych o nakazanie zakończenia blokady. Po sądowej decyzji policja wezwała demonstrantów do "pokojowego i zgodnego z prawem zachowania".

- Im dłużej to się ciągnie, tym dłużej ludzie mają wrażenie, że to, co robią, nie jest nielegalnym protestem - komentował te wydarzenia dla CBC News Michael Kempa, profesor kryminologii na Uniwersytecie w Ottawie.