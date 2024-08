Kamień Ołtarzowy Stonehenge pochodzi ze Szkocji, a nie z Walii

To było podstawą dla brytyjsko-australijskiego zespołu naukowców do przeprowadzenia dodatkowych badań. Chcieli ustalić, skąd dokładnie pochodzi słynny kamień, który jest piaskowcem. W tym celu naukowcy stworzyli "chemiczny odcisk palca". Przeprowadzili badania składu chemicznego i określili wiek ziaren mineralnych skały.

Okazało się, że wyniki odbiegały od składu chemicznego skał w Walii, a pokryły się bardzo dobrze ze składem skał pochodzących z północno-wschodniej Szkocji . - Te odkrycia są naprawdę niezwykłe. Obalają to, co sądzono przez ostatnie sto lat. Udało nam się ustalić, że ten ikoniczny kamień jest szkocki, a nie walijski - powiedział współautor badania, prof. Richard Bevins z Uniwersytetu Aberystwyth w Wielkiej Brytanii. - Nadal będziemy szukać, skąd dokładnie w północno-wschodniej Szkocji pochodzi Kamień Ołtarzowy - dodał.

Kamień przebył drogę ponad 700 kilometrów

- Biorąc pod uwagę ograniczenia technologiczne neolitu, nasze odkrycia rodzą fascynujące pytania o to, jak taki ogromny kamień mógł zostać przetransportowany na tak wielką odległość. Biorąc pod uwagę główne przeszkody lądowe na trasie z północno-wschodniej Szkocji na równinę Salisbury, transport morski jest jedną z możliwych opcji - powiedział Anthony Clarke z Timescales of Mineral Systems Group w Curtin University ( Australia ).

Wciąż nie wiadomo, do czego wykorzystywano Kamień Ołtarzowy

– Nazywa się go tak, ponieważ jest płaski jak stół, ale nie wiemy, do czego dokładnie był używany. Wiemy, że oświetla go zachodzące słońce w czasie przesilenia – wskazał Kirkland. - To naprawdę wyjątkowy pomnik – przyznał Bevins. – Istnieje mnóstwo niepewności co do tego, czym jest Kamień Ołtarzowy – podkreślił.