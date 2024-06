Stoltenberg: NATO przejmie koordynację dostaw broni do Ukrainy

Sojusz ma przejąć koordynację dostaw broni do Ukrainy - ogłosił w środę sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. W czwartek w Brukseli rozpocznie się dwudniowe spotkanie ministrów obrony państw Sojuszu.

Wypowiedź sekretarza generalnego NATO ma być próbą zabezpieczenia systemu dostaw broni do Ukrainy w obliczu możliwej wygranej Donalda Trumpa w listopadowych wyborach w USA - skomentowała Agencja Reutera.

Szef Sojuszu zwrócił się także do sojuszników, aby podtrzymali poziom pomocy finansowej i wojskowej dla Ukrainy na dotychczasowym poziomie, czyli wsparcie wynoszące około 40 miliardów euro rocznie.

"Działania Rosji nie zatrzymają nas przed wspieraniem Ukrainy"

Stoltenberg odniósł się również do rosyjskich prób destabilizacji krajów Sojuszu.

W obliczu coraz głośniejszych sygnałów z Rosji o możliwym użyciu broni nuklearnej, sekretarz generalny NATO, zadeklarował, że Sojusz przystosowuje swój arsenał do zmieniającej się sytuacji bezpieczeństwa na świecie. Uzupełnił, że w tym obszarze doszło do znaczącego postępu. Stoltenberg nazwał broń nuklearną "ostateczną gwarancją bezpieczeństwa" NATO i środkiem do zachowania pokoju.