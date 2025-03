Dziennikarz: ludzie Trumpa przez pomyłkę wysłali mi plany wojskowe

Atak USA na rebeliantów Huti Źródło: Reuters

Redaktor naczelny "The Atlantic" Jeffrey Goldberg opisał w artykule, jak przypadkowo dodany został do grupowego czatu używanego przez wysokich rangą członków administracji USA, gdzie omawiane były między innymi plany dotyczące ataków wojskowych na cele Huti w Jemenie. W konwersacji mieli uczestniczyć m.in. szef Pentagonu Pete Hegseth, wiceprezydent USA JD Vance czy Michael Waltz, doradca prezydenta ds. bezpieczeństwa narodowego.

Goldberg opisuje, że najpierw otrzymał na komunikatorze Signal zaproszenie od użytkownika o nazwie "Michael Waltz". Jak wyjaśnia, przyjął je, licząc na to, że rzeczywiście jest to doradca Trumpa ds. bezpieczeństwa, z którym będzie mógł dzięki temu porozmawiać m.in. o Ukrainie. Dwa dni później - pisze Goldberg - otrzymał powiadomienie, że został dodany do grupowego czatu o nazwie "Houthi PC small group". Byli w niej między innymi wiceprezydent JD Vance, sekretarz stanu Marco Rubio czy dyrektorka Wywiadu Narodowego Tulsi Gabbard. Goldberg wyświetlał się innym użytkownikom jako "JG" i - jak pisze - nikt nie zwrócił uwagi na jego obecność, dzięki czemu przez kilka kolejnych kilka dni mógł obserwować dyskusję między nimi na temat planowanego uderzenia w cele jemeńskich rebeliantów, a na dwie godziny przed tą operacją wojskową otrzymał jej szczegółowy plan, a później informacje na temat jej skutków.

Goldberg przyznaje, że początkowo miał wątpliwości, czy otrzymywane przez niego wiadomości były prawdziwe i czy nie stanowiły dezinformacji. Ataki w Jemenie rzeczywiście zostały jednak przeprowadzone 15 marca zgodnie z omawianym planem, a rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego Brian Hughes przyznał, że czat "wygląda na autentyczny". "Sprawdzamy, w jaki sposób przypadkowo dodano do niego numer" - odpisał Goldbergowi. Zapewnił przy tym, że "nie było żadnego zagrożenia dla wojsk lub bezpieczeństwa narodowego"

"Nie jestem pewien, czy prezydent zdaje sobie sprawę"

Szef "The Atlantic" zauważył, że w dyskusji poprzedzającej decyzję o uderzeniu w Jemenie pojawiły się głosy sceptyczne wobec tej operacji, głównie ze strony wiceprezydenta JD Vance'a. Argumentował on m.in., że trudno będzie przekonać obywateli USA o słuszności tej decyzji i że dysproporcjonalnie skorzysta na niej Europa, która w znacznie większym stopniu korzysta ze szlaków handlowych prowadzących przez Morze Czerwone, zagrożonych przez Hutich.

"Nie jestem pewien, czy prezydent (USA Donald Trump) zdaje sobie sprawę z tego, jak bardzo jest to sprzeczne z jego obecnym przekazem na temat Europy. Istnieje też ryzyko, że zobaczymy umiarkowany lub poważny wzrost cen ropy" - napisał Vance. "Jeśli uważacie, że powinniśmy to zrobić, to zróbmy to. Po prostu nie podoba mi się, że znowu ratujemy Europę" - dodał.

Hegseth odparł, że europejska "jazda na gapę" jest "żałosna", lecz zaznaczył, że tylko USA są w stanie przeprowadzić operację na taką skalę. Doradca prezydenta Stephen Miller odpowiedział, że Trump wyraził na nią zgodę, lecz "wkrótce ma jasno dać do zrozumienia Egiptowi i Europie, czego oczekujemy w zamian".

"Musimy również ustalić, jak wyegzekwować taki wymóg. Co, jeśli na przykład Europa nie zrekompensuje (USA poniesionych w związku z operacją) kosztów? Jeśli USA skutecznie, ogromnym kosztem przywrócą wolność żeglugi, w zamian trzeba będzie uzyskać jakieś dodatkowe korzyści ekonomiczne" - powiedział Miller.

Według Goldberga i cytowanych przez niego ekspertów, prowadząc dyskusję i dzieląc się wrażliwymi danymi za pośrednictwem komercyjnej aplikacji, przedstawiciele Białego Domu mogli złamać prawo, w tym ustawę o szpiegostwie. Byli członkowie władz USA powiedzieli dziennikarzom "The Atlantic", że używali Signala do udostępniania odtajnionych informacji i omawiania rutynowych spraw, szczególnie podczas podróży zagranicznych, gdy nie mieli dostępu do systemów rządowych USA.

"Wiedzieli jednak, że nigdy nie powinni udostępniać przez aplikację tajnych lub poufnych informacji, ponieważ ich telefony mogły zostać zhakowane przez zagraniczną służbę wywiadowczą, która mogłaby odczytać wiadomości na urządzeniach" - podkreślił Goldberg.