Vance na Grenlandii: nasi sojusznicy z Europy nie robili tego, co do nich należy

J.D. Vance, wiceprezydent Stanów Zjednoczonych, przebywa w piątek na Grenlandii, gdzie wraz z żoną odwiedził amerykańską bazę sił kosmicznych Pituffik w północno-zachodniej części wyspy. - Dania nie poświęcała wystarczająco dużo zasobów, aby utrzymać tę bazę, naszych żołnierzy i Grenlandczyków - mówił. Wyspa jest autonomicznym terytorium zależnym od Danii.

Prezydent USA Donald Trump wcześniej niejednokrotnie sugerował, że Stany Zjednoczone powinny "w jakiejś formie" kontrolować bogatą w minerały ziem rzadkich Grenlandię, dla – jak się wyraził w środę 26 marca w wywiadzie radiowym z Vince'em Coglianese – międzynarodowego bezpieczeństwa.

J.D. Vance podczas wizyty wystąpił w bazie wojskowej Pituffik. Mówił tam między innymi, czemu Grenlandia jest ważna dla Amerykanów. - Wiemy, że zbyt często nasi sojusznicy z Europy nie robili tego, co do nich należy. Nie wydawali wystarczająco dużo na obronę, a Dania nie poświęcała wystarczająco dużo zasobów, aby utrzymać tę bazę, naszych żołnierzy i Grenlandczyków, żeby byli bezpieczni przed wrogimi zakusami ze strony Rosji, Chin i innych narodów - mówił.

Określił Trumpa jako "prezydenta pokoju" oraz stwierdził, że USA chcą mieć "dobre stosunki ze wszystkimi", nawet, o ile to możliwe, z Chinami oraz Rosją. - Musimy pokazywać siłę, gdy ją mamy - dodał.

- Niestety, historia Grenlandii w ciągu ostatnich 20 lat, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, to niedoinwestowana infrastruktura, niedoinwestowana architektura bezpieczeństwa i niedoinwestowanie dzielnych żołnierzy, którzy są tutaj i którzy sprawiają, że my wszyscy jesteśmy bezpieczni. To musi się zmienić - powiedział. Jego zdaniem duńscy sojusznicy "nie robili wystarczająco dużo".

Wizyta w cieniu kontrowersji

Wizyta na Grenlandii wywołuje na wyspie wiele kontrowersji i opór ze strony tamtejszych polityków. Tuż przez wizytą wiceprezydenta USA J.D. Vance'a liderzy czterech z pięciu partii w parlamencie podpisali umowę koalicyjną o utworzeniu rządu. Premierem zostanie 33-letni Jens-Frederik Nielsen, przewodniczący liberalnej partii Demokraci, która na początku marca wygrała wybory.

W umowie koalicyjnej podkreślono, że "Grenlandia należy do jej mieszkańców", a w sprawach międzynarodowych dotyczących Arktyki to rząd Grenlandii, a nie Kopenhaga, powinien mieć decydujący głos. W rozdziale dotyczącym bezpieczeństwa zapewniono, że wyspa jest częścią "sojuszu zachodniego".

Delegacja USA oprócz wiceprezydenta obejmuje także jego żonę Ushę, doradcę ds. bezpieczeństwa narodowego Mike'a Waltza i sekretarza ds. energii Chrisa Wrighta.

Zmiana planów

Pierwotny plan podróży zakładał, że żona Vance'a odwiedzi wyścig psich zaprzęgów na wyspie razem z Waltzem, mimo że nie zostali zaproszeni przez władze Grenlandii ani Danii.

Publiczne protesty i oburzenie władz Grenlandii i Danii skłoniły delegację USA do tego, aby polecieć tylko do bazy wojskowej Pituffik i nie spotykać się z publicznością.

Zgodnie z warunkami umowy z 1951 r. USA mają prawo odwiedzać swoją bazę, kiedy tylko chcą, pod warunkiem powiadomienia Grenlandii i Kopenhagi. Pituffik znajduje się na najkrótszej trasie z Europy do Ameryki Północnej i jest niezbędna dla amerykańskiego systemu ostrzegania przed pociskami balistycznymi.