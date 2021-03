Ambasador z emiratów przyleciał do Izraela. "Nasze kraje mają wspólny etos"

Zjednoczone Emiraty Arabskie mają pierwszego w historii ambasadora w Izraelu. Mohamed al-Chadża otrzymał list uwierzytelniający od prezydenta tego kraju Reuwena Riwlina. To wynik ubiegłorocznego porozumienia w sprawie normalizacji stosunków.

Przyjeżdżając do pałacu prezydenckiego w Tel Awiwie, emiracki dyplomata został powitany na czerwonym dywanie przy akompaniamencie orkiestry. Jak zauważył dziennik "Times of Israel", prezydent Reuwen Riwlin, witając gościa zaczął swoje powitanie po arabsku i stwierdził, że jest to dla niego "wzruszający" moment.