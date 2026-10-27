Logo strona główna
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
Wybory w Krakowie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Izraelczycy tłumnie ruszyli do urn. Takiej frekwencji jeszcze nie było

|
Izraelczycy czekają w kolejce, aby oddać głos w wyborach do parlamentu
Rekordowa frekwencja w wyborach parlamentarnych w Izraelu. Relacja Macieja Worocha
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/ATEF SAFADI
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Do godziny 18 (godziny 17 w Polsce) frekwencja w wyborach parlamentarnych w Izraelu wyniosła 66,7 procent. To rekordowa o tej porze frekwencja. W wyborach rywalizują ze sobą blok obecnego premiera Benjamina Netanjahu i opozycyjny Gadiego Eisenkota.

Lokale wyborcze otwarto we wtorek o godzinie 7 (godzinie 6 w Polsce). Jak poinformowała Centralna Komisja Wyborcza, do godziny 18 (godziny 17 w Polsce) swój głos oddało 66,7 procent uprawnionych wyborców. To najwyższy odnotowany wynik o tej porze od 1973 roku, gdy komisja rozpoczęła monitorowanie frekwencji.

Trwające głosowanie to pierwsze wybory od czasu przeprowadzonych przez Hamas 7 października 2023 roku ataków na terenie Izraela, w których zginęło około 1200 osób. Punkty wyborcze mają zostać zamknięte o godzinie 22 (godzinie 21 w Polsce), jednak szef komisji wyborczej już zapowiedział, że głosowanie zostanie wydłużone, jeżeli przed lokalami będą kolejki.

W poprzednim głosowaniu - w listopadzie 2022 roku - frekwencja wyniosła 70,63 procent.

Wybory w Izraelu. Netanjahu kontra Eisenkot

W wyborach parlamentarnych w Izraelu rywalizują dwa bloki. Pierwszy skupia prawicowy Likud Benjamina Netanjahu, dwie partie nacjonalistyczne oraz być może jego tradycyjnych sojuszników - ugrupowania ultraortodoksyjne.

Binjamin Netanjahu
Binjamin Netanjahu
Źródło zdjęcia: ILIA YEFIMOVICH/EPA/PAP

Drugi tworzą partie przeciwne premierowi, od prawicy po lewicę. Największą z nich jest według sondaży centrowa partia Prosto byłego szefa sztabu armii Gadiego Eisenkota.

Gadi Eisenkot
Gadi Eisenkot
Źródło zdjęcia: ATEF SAFADI/PAP/EPA

Jak wynika z większości sondaży, żaden z bloków nie uzyska większości 61 mandatów w 120-osobowym Knesecie. Opozycja ma niewielką przewagę, ale do utworzenia rządu może potrzebować poparcia partii arabskich, z którymi część jej ugrupowań nie chce współpracować.

Tel Awiw. Izraelczycy czekają w kolejce, aby oddać głos w wyborach do parlamentu
Tel Awiw. Izraelczycy czekają w kolejce, aby oddać głos w wyborach do parlamentu
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/ATEF SAFADI

Netanjahu oddał głos w Jerozolimie, zachęcając rodaków do uczestnictwa w wyborach. Później opublikował w internecie nagranie, w którym twierdził - bez podania źródła - że na południu kraju arabscy obywatele Izraela "pędzą do urn" i "chcą ukraść wybory". Netanjahu dodał, że frekwencja wśród izraelskich Arabów jest wyższa niż wśród Żydów i jeszcze raz zaapelował o pójście do urn i oddanie głosu na jego partię. - Żadnej plaży, żadnego grilla, wszyscy idą i głosują na Likud - powiedział.

Kampania Netanjahu w dużej mierze opierała się na przekonywaniu wyborców, że tylko głos na jego listę gwarantuje rządy bez udziału partii arabskich. Palestyńczycy stanowią około 20 procent mieszkańców kraju i mają takie same prawa obywatelskie jak Żydzi. W wyborach startują dwa ugrupowania arabskie, które mają szansę na przekroczenie progu wyborczego.

W wyborach zagłosowali już liderzy opozycji: Gadi Eisenkot, Jair Lapid, Awigdor Liberman i Jair Golan, a także przywódcy skrajnie prawicowych partii sprzymierzonych z Netanjahu: Becalel Smotricz i Itamar Ben Gwir.

Źródło: PAP, Reuters, "New York Times"
Udostępnij:
Tagi:
IzraelBenjamin NetanjahuWybory w Izraelu
Czytaj także:
Autobus wjechał na torowisko tramwajowe
Wjechał na torowisko, utknął w rozchodniku. Autobus zablokował tramwaje
WARSZAWA
plaza wakacje parasol shutterstock_1142848757
Ponad 20 milionów złotych kary dla biura podróży. Sąd podjął decyzję
BIZNES
Rozbiórka bloków na osiedlu Dudziarska
Rozbiórka "osiedla grozy". Ciężki sprzęt burzy bloki
WARSZAWA
Burza Boelo w Wielkiej Brytanii
Miała wyprowadzać psa. Kolejna ofiara śmiertelna burzy Boelo
METEO
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
To "w zasadzie wzmacnia naszą koalicję". Poseł KO o odejściu Pełczyńskiej-Nałęcz
TAK JEST
Zatrzymany 37-latek
Podejrzany o zbrodnię w Holandii zatrzymany w Polsce. Usłyszał zarzuty
Olsztyn
"Bez końca" reż. Michał Marczak
"Bez końca" i "Ojczyzna" z nominacjami do prestiżowych nagród
Tomasz-Marcin Wrona
Wypadek z udziałem rowerzysty (zdjęcie ilustracyjne)
Jechali w tym samym kierunku, doszło do zderzenia. Rowerzysta zginął
WARSZAWA
Maria Kalesnikawa
Kalesnikawa: muszę wykorzystać odzyskaną wolność
Polska
Do zdarzenia doszło w Bolszewie
Pijana wjechała samochodem do apteki. W środku byli ludzie
Trójmiasto
Akademia Wymiaru Sprawiedliwości
Studentka: opowiadał, że "też się kiedyś molestował". Właśnie został rektorem uczelni
Maria Pankowska
imageTitle
Dalszy ciąg afery z Mbappe. Chiny się nie zatrzymują
EUROSPORT
Melania Trump
Lokalny rozejm rozszerzony. Melania Trump podała szczegóły
Świat
shutterstock_710359138
Rozpędzone auto wjechało w Polkę z córką, zginęły na miejscu. Zapadł wyrok
Świat
shutterstock_2620025375
Śledzenie przez reklamy. Użytkownicy Starlinka na celowniku
BIZNES
Montaż systemu zapobiegającemu oblodzeniu jezdni
Zraszacze wróciły na jezdnię, by nie tworzyła się "szklanka"
WARSZAWA
25 min
Bogdan Święczkowski
PremieraŚwięczkowski zawdzięcza Ziobrze niemal wszystko. Jak wygląda niezależność na pokaz?
Czarno na białym
GettyImages-153141035
Co dalej z Saudi Aramco w Polsce? Minister: pewien scenariusz został narysowany"
BIZNES
Akwarela Zygmunta Vogla "Widok Łazienek od strony północnej" została zabytkiem
Po wojnie obraz zaginął, "dziś znów jest tam, gdzie jego miejsce"
WARSZAWA
Kierowca wjechał do fosy podczas ucieczki w Harbutowicach
Jechał po alkoholu i uciekał przed policją. Skończył w rowie
Kraków
groby znicze wszystkich swietych shutterstock_2211100943
Pogoda może podzielić Polskę. Prognoza na Wszystkich Świętych
METEO
Meghan Markle
Księżna Meghan gwiazdą nowego sezonu MasterChef Junior
Kultura i styl
W 2018 roku na lotnisku powstał 1350-metrowy betonowy pas startowy
Białystok chce lotów pasażerskich. Decyzja radnych
Białystok
15-latek został zatrzymany
Zastraszony nożem 14-latek stracił motorower. Policja zatrzymała 15-latka
Mazowieckie
shutterstock_2713742131 (1)
Niemal co trzeci zgon ma związek z tymi nawykami. Ministerstwo Zdrowia szykuje zmiany
Zdrowie
shutterstock_2555496213
Znana marka zmieniła strategię. Zaskakujący efekt
BIZNES
Michał Sopiński
Egzotyczne wyjazdy byłego rektora. Na koszt uczelni
Kacper Sulowski
Karol Nawrocki
Proces Nawrockiego przeciwko Onetowi. "Byliśmy od początku pewni"
Polska
pap_20260728_0HE
"Mała ilustracja". Berek pokazał dane
Polska
imageTitle
Szybki powrót Ronaldo. Drzwi do reprezentacji znów otwarte
EUROSPORT
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica