Świat Zaskakująca propozycja premiera Izraela. Ruszyły rozmowy Natalia Grzybowska |

Kneset, parlament Izraela z siedzibą w Jerozolimie Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Abir Sultan/EPA/PAP

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Urzędujący premier Izraela Benjamin Netanjahu i jego centrowy rywal Gadi Ajzenkot rozpoczęli w niedzielę rozmowy w sprawie utworzenia rządu jedności narodowej - podało biuro Ajzenkota. Spotkanie w siedzibie ministerstwa obrony rozpoczęło się od omówienia sytuacji bezpieczeństwa. Rozmowy odbywają się dzień po nieoczekiwanej propozycji Netanjahu, który zgodził się na podzielenie się władzą. Zadeklarował, że jest gotów pozwolić Ajzenkotowi, by to on jako pierwszy sprawował urząd premiera w ramach rotacji. Dotychczas Netanjahu zawsze odrzucał taką możliwość.

Zmiana stanowiska premiera nastąpiła na tydzień przed upływem terminu wyznaczonego Ajzenkotowi na utworzenie koalicji rządowej. Po wyborach parlamentarnych z 27 października żaden z bloków nie uzyskał większości.

W ostatnich dniach Ajzenkot poczynił postępy w rozmowach z ultraortodoksyjną partią Zjednoczony Judaizm Tory oraz ugrupowaniem Raam, reprezentującym mniejszość arabską. Chciał w ten sposób utworzyć rząd bez udziału Netanjahu i jego skrajnie prawicowych sojuszników. Wyraził przekonanie, że wkrótce uda mu się przedstawić skład gabinetu.

Jak zauważa agencja AFP, rozmowy odbywają się jednak w atmosferze głębokiej nieufności. Ajzenkot zarzuca swojemu rywalowi, że gra na czas, aby doprowadzić do fiaska negocjacji. Obaj politycy są również podzieleni w kluczowych kwestiach, w tym w sprawie powołania niezależnej komisji śledczej do zbadania ataku Hamasu na Izrael z 7 października 2023 roku oraz losu kluczowej reformy sądownictwa.

Propozycja Netanjahu wzbudziła podejrzenia rywali

W sobotę wieczorem, po zakończeniu szabatu, Netanjahu napisał na platformie X, że chce wykazać się odpowiedzialnością, zgadzając się, by Gadi Ajzenkot jako pierwszy pełnił funkcję premiera. Następnie sam miałby objąć to stanowisko.

Propozycja Netanjahu, której dokładne warunki nie są na razie znane, podzieliła sojuszników Ajzenkota. Kilku z nich, w tym przywódca opozycyjnej partii Demokraci Jair Golan, wezwało go do ostrożności i oskarżyło Netanjahu o stosowanie "sztuczek".

Netanjahu przedstawia model rządu koalicyjnego z rotacją jako niezbędny do zapewnienia bezpieczeństwa Izraela w obliczu zagrożenia ze strony Iranu. Rząd jedności narodowej pozwoliłby mu również uniknąć utraty władzy i postawienia w stan oskarżenia w toczącym się przeciwko niemu postępowaniu w związku z oskarżeniami o korupcję.