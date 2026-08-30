Świat Referendum na Islandii. Są częściowe wyniki Oprac. Michał Malinowski |

Referendum na Islandii w sprawie Unii Europejskiej Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Sigrid Wolf Feix / imageBROKER / Forum

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Po przeliczeniu 152 tysięcy głosów z ponad 270 tysięcy uprawnionych do głosowania, 50,1 procent było przeciwnych rządowej propozycji wznowienia negocjacji z UE, a 49,9 procent opowiedziało się za - podał RUV.

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Jak przekazała agencja Reutera, powołując się na oficjalne źródła, ostateczne wyniki głosowania mogą być znane dopiero w południe.

Islandia na ścieżce integracyjnej z UE?

Islandzkie społeczeństwo jest mocno podzielone w sprawie wznowienia rozmów akcesyjnych z UE. We wszystkich sondażach w ostatnim czasie niewielką przewagę utrzymywali zwolennicy kontynuowania negocjacji. We wtorkowym badaniu ośrodka Maskina za dalszymi negocjacjami było 51,3 procent respondentów, a przeciw - 48,7 procent. Z drugiej strony opublikowany w czwartek sondaż Gallupa pokazał, że równie dobrze wynik może być odwrotny - w tym badaniu przeciwnicy negocjacji zdobyli 51,6 procent., a zwolennicy - 48,4 procent.

Zwolennicy integracji z UE, między innymi socjaldemokratyczna premierka Islandii Kristrun Frostadottir, liczą na obniżkę stóp procentowych, a także niższą inflację i ceny produktów. Przeciwni Wspólnocie są rolnicy, branża rybołówstwa i wielorybnictwa, obawiający się ograniczenia kwot połowów lub zakazów, a także zwolennicy partii opozycyjnych, w tym konserwatywnej Partii Niepodległości.

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Jeśli Islandczycy opowiedzą się za kontynuowaniem negocjacji, to o samym wejściu do UE zdecyduje kolejny plebiscyt, gdy znane będą warunki akcesji. Jeśli większość w sobotnim referendum będzie na "nie", sprawa integracji z UE nie będzie podnoszona do końca kadencji parlamentu, czyli do 2028 roku - zapowiedziała Frostadottir.

Wstrzymane negocjacje akcesyjne

Islandia złożyła wniosek o członkostwo w UE w 2009 roku, w szczytowym momencie światowego kryzysu finansowego. Prace w ramach procesu akcesyjnego zostały zamrożone w 2013 roku, gdy eksperci ostrzegali przed potencjalnym rozpadem strefy euro.